Prisão em Cosmópolis: Homem é Detido com Documento Falsificado

Uma operação de patrulhamento de rotina levou à prisão de um homem na tarde desta quarta-feira, após uma tentativa de fuga e a descoberta de um documento falsificado.

Durante o patrulhamento, a equipe de policiais avistou uma motocicleta Triumph Tiger 800, de cor preta, ocupada por dois indivíduos. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos iniciaram uma fuga, não atendendo à primeira tentativa de abordagem dos oficiais. Após um breve acompanhamento pelas ruas da cidade, os policiais conseguiram interceptar a motocicleta e realizar a abordagem dos ocupantes.

Os indivíduos, identificados posteriormente como R.., 32 anos, e uma testemunha, A. , 28 anos, foram submetidos a uma busca pessoal. Nada de ilícito foi encontrado durante a revista. No entanto, a situação mudou drasticamente quando foi solicitada a documentação para a identificação dos suspeitos.

R. apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que, ao ser consultada via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), retornou como não existente e sem registro de processo de emissão. A verificação subsequente pelo aplicativo VIO confirmou que a CNH não estava cadastrada. Além disso, o documento apresentava diversos erros evidentes, como a ausência do dígito e órgão emissor no RG e a formatação incorreta do CPF, que não possuía o hífen separando os dois últimos dígitos.

Quando questionado sobre a procedência da documentação, R. recusou-se a fornecer qualquer informação adicional. Diante dos fatos e das inconsistências no documento apresentado, os policiais conduziram o indivíduo à Delegacia de Polícia. R. permanece à disposição da Justiça, enquanto investigações adicionais são conduzidas para apurar a origem do documento falsificado e possíveis implicações criminais.