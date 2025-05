PROGRAMA BOMBEIRO NA ESCOLA REALIZA FORMATURA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

O Programa Bombeiro na Escola realizou nesta quarta-feira, dia 7 de maio, a formatura dos alunos da rede municipal de ensino de Jaguariúna que participaram da iniciativa voltada à segurança e à formação cidadã dos estudantes. A ação é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e contou com a participação de 132 alunos dos quartos anos do Ensino Fundamental, que receberam certificados ao final do curso.

O projeto é conduzido pelo bombeiro educador Cabo PM Leandro Augusto. Durante as atividades do programa, os estudantes aprenderam sobre os principais telefones de emergência, rotas de fuga em caso de incêndio, prevenção de acidentes domésticos, como evitar afogamentos, entre outros temas essenciais para o dia a dia. O conteúdo é transmitido de forma lúdica e interativa, garantindo o engajamento dos alunos.