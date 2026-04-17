Projeto Dia de Brincar leva atividades gratuitas para crianças no Cruzeiro do Sul em Jaguariúna

Evento promovido pela Secretaria de Cultura acontece neste sábado com programação recreativa para o público infantil

A Prefeitura de Jaguariúna realiza neste sábado (18) a primeira edição do projeto Dia de Brincar, iniciativa voltada ao público infantil com atividades gratuitas e recreativas.

O evento acontece das 14h às 17h, no campo de futebol ao lado da Unidade Básica de Saúde do bairro Cruzeiro do Sul, que atende os condomínios Jaguariúna 1 e 2.

A programação inclui brinquedos e diversas atividades lúdicas, com o objetivo de estimular a criatividade e proporcionar momentos de lazer e integração para as crianças.

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e busca incentivar o convívio social e o acesso ao entretenimento de forma gratuita.

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