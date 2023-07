Projeto ensina técnicas de cinema para 60 crianças e jovens de entidades assistenciais

Aulas do projeto Cine Ecologia tiveram início nesta segunda-feira (10) na Associação Recanto Tia Cecília, no Jardim Salerno; em seguida, será a vez do Instituto Bem Querer, no Parque Manoel de Vasconcelos, entre 19 e 21 de julho

Crianças e adolescentes atendidas por duas entidades assistenciais de Sumaré (SP) terão uma oportunidade única durante o mês de julho: produzir curtas-metragens com equipamentos e técnicas profissionais. A ação integra o projeto social Cine Ecologia, que teve início nesta segunda-feira (10) com a realização de oficinas de cinema na Associação Recanto Tia Cecília, no Jardim Salerno. No local, as aulas prosseguem até o dia 12 e deve beneficiar cerca de 30 assistidos.

Na próxima semana, entre os dias 19 e 21 de julho, será a vez do Instituto Bem Querer, no Parque Manoel de Vasconcelos, receber o projeto. Cerca de 30 jovens participarão das oficinas.

Realizada pelo Instituto Eco Ambiental e Social, com patrocínio do Covabra, a ação tem como objetivo oferecer aos adolescentes de comunidades carentes as ferramentas necessárias para a criação de curta-metragens que abordem, de forma lúdica, temas como: sustentabilidade, preservação da água, consumo consciente, responsabilidade no trânsito, energia, reciclagem, mobilidade urbana e alimentação saudável.

Na primeira etapa, o projeto Cine Ecologia inclui a realização de três dias de oficinas. Divididos em grupos de no máximo 5 alunos, os adolescentes terão contato com os principais conceitos do mundo do cinema como: filmagem, enquadramento de cenas, noções de equipamentos de vídeos, edição, escolha de trilha, criação de personagens, roteiro e iluminação. Além disso, terão a oportunidade de mergulhar nos gêneros de filmes de ficção, documentários, entre outros.

Ainda nas oficinas, sob a supervisão e instrução dos oficineiros, os alunos farão a gravação de depoimentos e captura de imagens, sempre seguindo um roteiro escrito previamente. O último dia de oficina será dedicado à edição dos curtas, com a inserção de trilha e legendas. Ao final do projeto, todos os jovens receberão certificados.

“Nossa meta é promover o acesso à cultura. Acreditamos na arte como ferramenta de transformação social. Por isso, queremos proporcionar aos nossos adolescentes e jovens a oportunidade de se expressarem de forma artística. Esperamos que, dessa forma, eles também possam alcançar outras pessoas com importantes mensagens de conscientização e reflexão. Estamos certos de que este é um caminho para formar cidadãos conscientes para o futuro”, afirma a presidente do Instituto Eco Ambiental e Social, Patrícia Henrique

Apresentações

A segunda etapa do projeto inclui a realização de sessões de cinema em escolas públicas de Sumaré, com interações teatrais e workshops sobre o uso da água e de energia, reciclagem e segurança no trânsito. Também serão exibidos os curtas-metragens produzidos durante as oficinas.

Para acolher a ação cultural, será montada uma estrutura gigante de cinema inflável, com 15 metros de comprimento e quatro metros de altura, equipada com telão, projetor de áudio e vídeo, além de almofadas para acomodação do público. E não é só isso. Para deixar a programação ainda mais divertida, todos os presentes terão direito a pipoca.

Ao final de cada sessão, as crianças e adolescentes levarão para casa um livreto com explicações sobre os temas que foram abordados nos curtas-metragens. As datas e os locais das apresentações serão definidos em breve.

Projeto Cine Ecologia

O Cine Ecologia é um projeto itinerante que tem como objetivo aproximar crianças e adolescentes do mundo das artes, promover acesso à cultura e conscientizar sobre temas de grande importância para o futuro, como a preservação dos recursos naturais, sustentabilidade, entre outros.

Realização

O projeto Cine Ecologia é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet) pelo Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), com patrocínio do Covabra. A ação conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Sobre o Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS)

O Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) é uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos que tem como foco a preservação e a conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Saiba mais sobre o Instituto acessando o site www.institutoeco.com.br.

Sobre o Instituto Bem Querer (IBQ)

O Instituto Social e Educacional Bem Querer para a Sustentabilidade Comunitária (IBQ) iniciou suas atividades em 2009. Um grupo de pessoas, conhecedoras das necessidades da comunidade da região de São Domingos, uniu-se com o objetivo de oferecer educação cultural e complementar, além de prestar assistência social e propiciar conhecimento por meio de vivências que levassem à melhoria da qualidade de vida das famílias da região. Durante sua trajetória, o instituto recebeu os títulos de Utilidade Pública Municipal e Utilidade Pública Estadual. Hoje, conta com equipe multidisciplinar diversificada que desenvolve seus projetos de forma descentralizada em suas três unidades e atende cerca de 500 pessoas por ano. Tem a finalidade de promover, com agilidade e em níveis exemplares, a melhoria das condições de vida das famílias, promovendo o bem social de maneira sustentável.

Sobre o Recanto Tia Cecília

O Recanto Tia Cecília é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, com objetivo de atendimento de crianças carentes em Sumaré. A instituição busca desempenhar um papel sócio-educacional extensivo aos moradores do bairro, através do desenvolvimento de projetos sociais.

A instituição começou a ser idealizada em meados de 1991, por um grupo de funcionários de uma mesma empresa, em virtude de uma oportunidade identificada por Dona Cecília, sócio fundadora, residente no Jardim Manchester. Ela observou a necessidade de atendimento e educação, durante o dia, para crianças em idade pré-escolar que frequentemente ficavam na rua enquanto seus pais trabalhavam.

Sobre o Covabra

A história do Covabra começou em 1989, quando o sr. Bento e sua esposa realizaram um sonho: a inauguração do Supermercado Covabra — Comercial Varejista Brasileira Ltda. Uma loja moderna para a época, era o primeiro supermercado da região a ser equipado com tecnologia de leitores ópticos em todos os seus caixas. A família concentrou sua atenção no novo negócio investindo no treinamento de funcionários e no desenvolvimento humano. O Covabra seguiu crescendo, transformando-se em uma grande rede com 16 lojas em 11 cidades do Estado. A empresa sempre investiu em tecnologia para modernização das unidades. O centro de processamento implantado nas lojas permite, por exemplo, o recebimento de todos os fornecedores ou emissão de Nota Fiscal eletrônica. A contribuição, a dedicação e o compromisso dos colaboradores, a operação de técnicas modernas de administração (com eficiência na negociação junto aos fornecedores), aliados à qualidade no atendimento, foram pontos essenciais durante a trajetória. E para representar o que acredita serem valores essenciais para crescimento da marca Covabra, a empresa utiliza quatro pilares fundamentais em sua atuação no dia a dia, tanto nas relações entre colaboradores, como com clientes: Humildade, Atitude, Disciplina e Inovação (representados pela sigla HADI).

Imagem: Ana Moreira/Andreia Alecrin