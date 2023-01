Projeto Guri oferece mais de 70 mil vagas para cursos gratuitos de música na capital, grande São Paulo, interior e litoral

As matrículas podem ser realizadas de 19 de janeiro a 17 de fevereiro, para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, diretamente no polo de ensino

O Projeto Guri está com inscrições abertas para mais de 70 mil vagas para cursos gratuitos de música na capital, grande São Paulo, interior e também no litoral. A capital e grande São Paulo contam com 18.740 vagas e o interior e litoral têm 54.062 vagas.

Crédito: Roberta Borges

O Projeto GURI — programa de educação musical e inclusão sociocultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela organização social Santa Marcelina Cultura — abre de 19 de janeiro a 17 de fevereiro o período de matrículas. Ao todo são 72.802 vagas, sendo 18.740 para a capital e grande São Paulo; e 54.062 para o interior e litoral. Os interessados devem entrar em contato diretamente com o polo de ensino de sua preferência.

Para participar do programa, não é preciso ter conhecimento musical, nem possuir instrumento musical. O Projeto Guri oferece cursos regulares de iniciação musical (de 6 a 9 anos) e curso sequencial (10 a 18 anos), modalidade que oferece a oportunidade de aprender a cantar ou a tocar um instrumento de forma fundamentada e consistente. Nesta modalidade, as alunas e alunos podem optar por violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio, percussão, bateria, guitarra elétrica, contrabaixo elétrico, piano, teclado, acordeão, cavaquinho, bandolim, viola caipira, violão de 7 cordas, violão tenor, violão e canto.

Para realizar a matrícula, é necessário comparecer diretamente no polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia), uma foto 3×4 recente e comprovante de endereço para consulta.

A lista completa dos cursos, endereço e telefone de cada polo, pode ser acessada nas páginas do Guri na internet. É recomendado ligar e checar os dias e horários de funcionamento antes de sair de casa.

Polos do Projeto Guri na Capital e Grande SP: Link

Polos do Projeto Guri no Interior e litoral: Link

O GURI atende gratuitamente mais de 60 mil crianças e adolescentes por ano, em cerca de 400 unidades de ensino, localizadas em mais de 290 cidades do Estado de São Paulo. Alguns polos oferecem também o curso de Iniciação Musical para Adultos, voltado para maiores de 18 anos.

Patrocinadores e apoiadores do Projeto Guri Capital e Grande São Paulo — Santa MarcelinaCultura: Bank of America; Constellation Asset Management; Chiesi Farmacêutica; Instituto Ultra; Instituto Center Norte;

Patrocinadores e apoiadores do Projeto Guri Interior, Litoral e Fundação CASA — Santa MarcelinaCultura: Instituto CCR; CTG Brasil; WestRock; Arteris; Tauste Supermercados; Cipatex; Adufértil; Novelis; Faber-Castell; Sicoob; Usina Colorado; Grupo Maringá; Caterpillar; EMS; Capuani do Brasil; Tintas Maza; Distribuidora de Alimentos Ikeda; Santa Helena Alimentos; Supermercados Rondon; Mercedes-Benz; Castelo Alimentos; Pirelli; Paulispell; Siltomac; Tegma; Valgroup.

PROJETO GURI

O Projeto Guri é o maior programa de educação musical e inclusão sociocultural do Brasil, atendendo gratuitamente mais de 60 mil crianças e adolescentes em todo o Estado de São Paulo. Criado em 1995, é um programa do Governo do Estado de São Paulo gerido pela Santa Marcelina Cultura, por meio de contrato de gestão celebrado com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e está presente em mais de 380 polos de ensino na capital, interior, litoral e Fundação CASA. O programa proporciona a oportunidade de crescimento cultural e inclusão social por meio de uma educação musical de qualidade apoiada por um trabalho social efetivo. Sempre apostando na plena capacidade de desenvolvimento do ser humano, o Guri oferece não apenas uma rede de apoio para suas alunas e alunos, mas também para seus familiares e comunidades nas quais o programa atua. Complementando as atividades desenvolvidas na sala de aula, o Projeto Guri também oferece uma vivência cultural mais ampla por meio dos Grupos Infantis e Juvenis que, todo ano seleciona, por meio de audições, alunos e alunas que queiram aprofundar seus desafios artísticos. Cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes, além de suas famílias e comunidades, foram (e são) beneficiadas pelo Projeto GURI desde sua criação. Com o suporte oferecido pelo projeto, jovens e adolescentes encontram um novo caminho na busca de oportunidades e na construção da autonomia.

SANTA MARCELINA CULTURA

Fundada em 2008, a Santa Marcelina Cultura é uma associação sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Cultura pelo Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Eleita a melhor ONG de Cultura de 2019, além de ter entrado na lista das 100 Melhores ONGs em 2019 e 2020, a Santa Marcelina Cultura atua com a missão de formar pessoas por meio dos programas: Hospitais Musicais, Conexões Internacionais, Projeto Guri, Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim (EMESP Tom Jobim) e Theatro São Pedro. Todas as atividades realizadas pela instituição são pautadas por seus três pilares de atuação: Formação Musical, Difusão Artística e Trabalho Social. O objetivo Santa Marcelina Cultura é desenvolver um ciclo completo de formação musical integrado a um projeto de inclusão sociocultural, promovendo a formação de pessoas para a vida e para a sociedade. No Theatro São Pedro, a organização vem desenvolvendo um trabalho voltado a montagens operísticas profissionais de qualidade aliado à formação de jovens cantores e instrumentistas para a prática e o repertório operístico, além de se debruçar sobre a difusão da música sinfônica e de câmara com apresentações regulares no espaço, Para acompanhar a programação artístico-pedagógica da instituição, baixe o aplicativo da Santa Marcelina Cultura. A plataforma está disponível para download gratuito nos sistemas operacionais Android, na Play Store, e iOS, na App Store. Para baixar o app, basta acessar a loja e digitar na busca “Santa Marcelina Cultura”.