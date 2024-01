Projeto Lutando Pelo Bem e Pro Esporte Pedreira promoveram graduação dos atletas do Jiu Jitsu

No último dia 22 de dezembro, a equipe Cícero Costha Pedreira, com a orientação do Professor Emerson Godoy e o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, promoveu a graduação de aproximadamente 48 atletas.

Segundo informou o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, entre os graduados destaque para três faixas Preta que a partir de agora vão auxiliar os professores com as aulas e orientações para o crescimento da equipe e do Projeto Pro Esporte.

O Prefeito Fábio Polidoro esteve acompanhando a solenidade e parabenizou a todos os alunos e professores que fazem parte dos projetos “Lutando Pelo Bem” e “Pro Esportes”.