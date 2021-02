Prolongamento da rede de galerias pluviais deverá sanar problema de alagamento na zona sul

A Secretaria de Obras iniciou esta semana as obras de prolongamento da rede de galerias pluviais existente nas proximidades da Rua Rio de Janeiro com a Rua Pedro Simoso, na região Sul de Mogi Mirim. Como há acúmulo de água naquela área, especialmente nos períodos mais chuvosos, causando diversos transtornos aos moradores, as equipes da Secretaria de Obras iniciaram o trabalho imediato no trecho.

Segundo o secretário Paulo Roberto Tristão, a cidade de Mogi Mirim possui uma infraestrutura antiga no que se refere ao sistema público de drenagem. “Temos sérios problemas com o sistema de drenagem dos bairros Santa Cruz e Saúde. Temos que fazer vários serviços naquele trecho e iniciamos a partir deste ponto, onde a situação é mais crítica”, ressaltou.

Tristão ainda completou que “O problema é grave, por isso, fizemos um cronograma para iniciar a obra (mesmo em período chuvoso) para podermos minimizar os danos aos moradores daquela região”.

Enquanto as equipes trabalham no local, o trânsito permanece interditado nas ruas Rio de Janeiro e Pedro Simoso. No entanto, não há nenhum tipo de transtorno em relação ao fluxo de veículo, já que o desvio está sendo feito pela rua Maringá, sem necessidade um grande desvio de rota ao motorista.

Dentro de 15 ou 20 dias o serviço no local estará completo. “Já tínhamos assumido esse compromisso com os moradores daquela localidade. Todos os bairros antigos de Mogi Mirim sofrem com este mesmo problema no sistema de drenagem. Estamos trabalhando pontualmente, bairro a bairro, para tentar minimizar os transtornos. Outros casos estão sob avaliação e as obras avançarão de acordo com o cronograma de viabilidade da Secretaria de Obras”, salientou Paulo Roberto Tristão.