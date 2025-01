QUAIS OS LIMITES DA FISCALIZAÇÃO? GRUPO DA ACE DISCUTE TEMA DIA 30

A Associação Comercial retoma no fim de janeiro as discussões do seu Grupo de Estudos de Legislação Empresarial. O encontro será no dia 30 de janeiro, das 8 às 9 horas, no auditório da Associação Comercial – Avenida das Tulipas, 103, Centro.

Com os advogados Marcelo Borges e Fábio Bezena comandando o grupo, o tema desta vez será Limites da Fiscalização Tributária: restrições e regulamentações que delimitam a atuação das autoridades fiscais ao fiscalizar e cobrar tributos. O assunto já havia sido sugerido na última reunião do Grupo, em novembro do ano passado.

Os especialistas vão apresentar o tema por 20 minutos, passando depois para esclarecimento das dúvidas e conversa com os participantes. Qualquer associado ACE pode se integrar ao Grupo de Estudos de Legislação Empresarial, que se reúne mensalmente na Associação Comercial. Não há custos para participar.

A única solicitação da ACE é que os interessados façam a inscrição com antecedência, até 27 de janeiro, pelo WhatsApp: 9 9994-2711.

Após o encontro do dia 30, os próprios participantes vão definir com os advogados o tema de fevereiro, que querem discutir e entender com os especialistas.