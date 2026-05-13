Quarteto da Team Invictus representará Mogi Guaçu em seletiva do TCB

Etapa da competição de cross training mais importante do país será disputada a partir deste sábado, em Sorocaba (SP).

Neste final de semana, dias 16 e 17, a Team Invictus viaja a Sorocaba para representar a cidade de Mogi Guaçu em mais uma seletiva do TCB (Torneio CrossFit Brasil), competição mais importante do país na modalidade. Nesta etapa, que contará com a participação de aproximadamente 1600 atletas, a equipe guaçuana, formada por Pietro Moraes, Lucas Canhadas, Barbara Ogasawara e Maisa Toledo, competirá na categoria Elite Times em busca de uma vaga nas finais da competição, previstas para o final de setembro.

Rumo à sua quinta participação no TCB (2022/23/24/25 e 26), Moraes, líder técnico do quarteto guaçuano, comentou sobre a preparação para o torneio. “Em média, foram três horas diárias de treinos, sendo duas sessões por dia. Procuramos tornar os treinamentos cada vez mais semelhantes ao cenário que vamos encontrar no dia da competição”, explica ele.

Apesar de toda a sua experiência no evento, o atleta e treinador revelou-se ansioso para colocar-se à prova mais uma vez. “Na reta final, bate um nervosismo normal de véspera de competição, mas temos que manter a ‘cabeça boa’ e controlar a ansiedade para podermos performar dentro das nossas expectativas e capacidades”, finaliza Moraes, praticante de cross training desde 2017.

Para seguir às finais, que acontecem entre os dias 17 e 20 de setembro, no Guarujá (SP), o quarteto guaçuano precisará se classificar entre as seis melhores equipes em Sorocaba, juntando-se a outros 18 times selecionados em mais três seletivas (Rio de Janeiro, São José (SC) e novamente em Sorocaba), totalizando 24 times para a grande final do TCB 2026.

Sobre o Cross training

Com um número cada vez maior de praticantes, o cross training, popularmente conhecido como “CrossFit” – treino funcional com metodologia baseada em exercícios calistênicos e intervalados de alta intensidade –, tornou-se febre mundial entre os amantes de academia, ganhando milhares de adeptos também no Brasil, país com mais de mil boxes credenciados da modalidade, atrás somente dos Estados Unidos, onde a prática foi desenvolvida e conta com mais de sete mil estabelecimentos.