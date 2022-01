R$ 491 milhões em prêmios de loteria não foram resgatados em 2021

Acredite se quiser – há quem ganhe na loteria mas que não vai resgatar o prêmio. Somente em 2021, entre janeiro e setembro, os vencedores de diversos prêmios deixaram de retirar mais de R$491 milhões, de acordo com dados divulgados pela Caixa Econômica Federal.

O valor esquecido (ou ignorado) é maior do que o prêmio pago na Mega da Virada de 2021: um total de R$370 milhões, maior quantia já sorteada na história do concurso. Para se ter noção da infelicidade dos “ganhadores”, apenas em abril eles deixaram de sacar R$272,6 milhões, reforçando o fato de que sorte não é tudo.

O mais interessante nesta história é que a somatória do valor não sacado nestes dez meses de 2021 é a maior dos últimos seis anos, sem considerar a inflação. Em 2020, por exemplo, “somente” R$312 milhões em prêmios não foram resgatados. Os concursos que entram para a lista são a Mega-Sena, Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Timemania e Loteca.

Valores

Veja abaixo, a lista com os valores não sacados nas loterias em 2021, de acordo com o mês.

– Janeiro: R$ 27.742.000

– Fevereiro: R$ 23.290.000

– Março: R$ 29.817.000

– Abril: R$ 272.631.000

– Maio: R$ 23.824.000

– Junho: R$ 21.554.000

– Julho: R$ 26.702.000

– Agosto: R$ 32.029.000

– Setembro: R$ 33.417.000

Para onde o dinheiro vai?

Com isso, fica a dúvida: se o dinheiro não-resgatado não vai para o bolso dos vencedores, então para onde ele vai? Bem, caso não seja sacado no prazo de 90 dias, o valor dos prêmios de loterias é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa federal de financiamento que ajuda estudantes de baixa renda a cursarem o ensino superior em instituições privadas.

No ano de 2020, o Balanço Geral da União calculou um ajuste de prejuízos para R$ 27,9 bilhões no Fies. Já no fim de 2021, o governo federal permitiu a renegociação das dívidas da iniciativa através de uma Medida Provisória – com ela, estudantes têm possibilidade de perdão de até 92%.

E a arrecadação?

Também vale refletir para onde vão as arrecadações geradas pelas apostas nas loterias. Além de administrar o destino dos prêmios esquecidos, a Caixa Econômica Federal é responsável pelo repasse do valor arrecadado. De acordo com a instituição, estes valores são reinvestidos no país em diversas áreas da economia, como segurança, educação, saúde, entre outras.

A respeito dos repasses sociais, ela ainda afirma: “Além de alimentar os sonhos de milhões de apostadores, as loterias Caixa constituem uma importante fonte de recursos para fomentar o desenvolvimento social do Brasil. Quase metade do total arrecadado com os jogos, incluindo o percentual destinado a título de Imposto de Renda, é repassado para investimento nas áreas prioritárias.”

Por exemplo, 43,35% da arrecadação da Mega Sena é transformada no prêmio bruto e 19,13% é redirecionado para as despesas de custeio e manutenção. O restante é dividido entre diferentes fundos e áreas, como Seguridade social (17,32%), Fundo Nacional de Segurança Pública (9,26%), Fundo Nacional da Cultura (2,92%), Ministério do Esporte/Cidadania (2,46%), Comitê Olímpico do Brasil (1,73%), entre outros.