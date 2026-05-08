Receita Federal apreende 120 quilos de medicamentos em carga no Aeroporto de Viracopos

Mais de 60 mil cápsulas seriam enviadas para Portugal escondidas em carga declarada como suplemento alimentar

A Receita Federal apreendeu 120 quilos de medicamentos controlados durante fiscalização realizada na Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

Segundo o órgão, a carga estava declarada como suplemento alimentar e tinha como destino Portugal. No entanto, durante a inspeção, equipes identificaram irregularidades e encaminharam o material para análise laboratorial.

Ao todo, foram encontrados cerca de 3,4 mil frascos contendo aproximadamente 61 mil cápsulas.

Os exames realizados pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) confirmaram a presença de substâncias de alto risco farmacológico, entre elas sibutramina e fluoxetina, ambas de uso controlado, além de furosemida, medicamento cuja comercialização e transporte exigem autorização sanitária.

A Receita Federal informou que a apreensão ocorreu durante operação de rotina de fiscalização no terminal de cargas do aeroporto.

Foto: Divulgação RF

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