Rede Mário Gatti tem aumento de 112,82% no número de procedimentos nos últimos quatro anos

Nos últimos quatro anos, a rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar aumentou em 112,8% o número de procedimentos ambulatoriais e de internações. Em 2021 foram 3.022.422. Em 2022 o número chegou a 4.389.632. No ano seguinte, 2023, o total de procedimentos passou para 5.129.713. Já no ano passado, o número chegou a 6.432.278. Os dados são do Sistema Ambulatorial do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH/SUS).

Entre 2021 e 2024, foram realizados 18.858.944 procedimentos ambulatoriais. Entre eles estão exames laboratoriais, radiografias, administração de medicamentos intravenosos e avaliação médica diária. Já os procedimentos em internações somaram 115.101 durante o período de quatro anos. Neste dado fazem parte os procedimentos médicos, cirúrgicos e diagnósticos. No total, foram 18.974.045 procedimentos.

“Os desafios na Saúde não param. Estamos reescrevendo as curvas históricas de atendimentos após a Pandemia. A demanda por atendimento cresce cada vez mais, agregada a maior complexidade dos casos mais graves. Os desafios atuais consistem em melhorar o atendimento, e isso implica em reestruturar a ambiência , aumentar a efetividade da assistência com as crônicas faltas de recursos do financiamento federal e estadual. O município está cada vez mais obrigado a manter um aporte financeiro em ascensão para atender seus cidadãos e os das cidades circunvizinhas. Por isso, todos os esforços têm sido envidados para que os outros entes de nossa federação participem com mais financiamento na Saúde, conforme acordado no início da era SUS, no final do século passado”, explicou Sérgio Bisogni, presidente da rede Mário Gatti.

Aprimorando serviços

O aumento significativo dos procedimentos ambulatoriais e de internações estão alinhados com a primeira das quatro diretrizes estratégicas da rede Mário Gatti, que é garantir a segurança e a qualidade no atendimento em saúde hospitalar e pré-hospitalar, reduzindo riscos e melhorando a eficiência no cuidado ao paciente.

Ao mesmo tempo que os procedimentos tiveram um incremento importante, a rede Mário Gatti trabalha constantemente para aprimorar a qualidade do atendimento aos usuários. Para isso, está realizando uma Pesquisa de Satisfação dos Pacientes.

A grande maioria dos serviços avaliados foram considerados pelos usuários do SUS como bons ou ótimos. A avaliação que os pacientes fizeram do atendimento profissional, por exemplo, teve nota média de 8,9. Já os serviços de exames e do laboratório, receberam nota média de 9,5 e 9,2, respectivamente. O resultado engloba os primeiros seis meses da consulta, período de setembro de 2024 a fevereiro de 2025, quando foram feitas 10.444 entrevistas no total.

Saiba mais sobre a pesquisa aqui: https://campinas.sp.gov.br/noticias/123352/pesquisa-de-satisfacao-populacao-aprova-com-notas-altas-servicos-da-rede-mario-gatti

Rede

A Rede Municipal Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar foi criada em 2018 pela lei Complementar Municipal 191. Com isso, os serviços que compõem o sistema de Urgência e Emergência e Pré-Hospitalar do SUS-Campinas passaram a ser geridos pela autarquia municipal. O objetivo foi garantir acesso, assistência qualificada e sistematizada para o atendimento aos usuários do SUS em conjunto com a Rede Municipal de Saúde.

Fazem parte da Rede Mário Gatti o Hospital Municipal Mário Gatti; Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi (Hospital Ouro Verde); Unidade Pediátrica Mário Gattinho; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que tem cinco bases de atendimento: Central Regulação Urgência na CIMCAMP, Base Central, Base Anchieta Metropolitana, Base Hospital Ouro Verde e Base Campo Grande. Também compõem a rede as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs): Anchieta Metropolitana, Carlos Lourenço, Sérgio Arouca (Campo Grande) e São José.