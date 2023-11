REFIS 2023 vai até 18 de dezembro em Artur Nogueira

Programa, idealizado pela Prefeitura, propõe descontos de até 100% de multas e juros e negociação em até 60 parcelas

A Prefeitura de Artur Nogueira relembra a população sobre o Programa de Recuperação Fiscal (Refis/2023) “VOCÊ EM DIA E A CIDADE AVANÇANDO” – que vai até 18 de dezembro de 2023. Pelo terceiro ano seguido, o REFIS propõe descontos de até 100% de multas e juros e negociação em até 60 parcelas.

Os interessados em ter acesso às condições especiais de pagamentos de dívidas com a Prefeitura têm, mais uma vez, as maiores e melhores possibilidades para quitar valores tributários e não tributários. Maior pelo número de opções e melhor por poder atingir a isenção total de juros e multas.

O prefeito Lucas Sia (PSD) pontua que o REFIS 2023 busca reequilibrar as contas do município em um prazo menor e ajudar o contribuinte que precisa regularizar sua situação com a Prefeitura. “São os maiores descontos em multas e juros. Queremos auxiliar aqueles moradores que enfrentaram algum tipo de dificuldade para quitar seus débitos e não conseguem regularizar sua situação fiscal”, aponta.

O atendimento para parcelamento de dívidas é feito no departamento jurídico da Prefeitura, localizado na Avenida XV de Novembro, Nº 1.400, das 8 às 17 horas.

IPTU PREMIADO

As facilidades proporcionadas com os descontos e opções de parcelamento do REFIS dá ao morador inadimplente – que vier a quitar seus débitos – possibilidade de concorrer a prêmios do Programa IPTU Premiado. Em 2022, através do programa de incentivo, a Prefeitura entregou um Carro 0 km, uma geladeira e uma Smart TV a três contribuintes do município.

Esse ano, os prêmios foram um micro-ondas e uma máquina de lavar roupas, além da Smart TV, geladeira e um carro 0 km.

REFIS 2023 – “VOCÊ EM DIA E A CIDADE AVANÇANDO”

Ficam estabelecidos os seguintes descontos nos juros e multas, para os seguintes casos:

I – à vista: 100%;

II – 02 a 12 parcelas: 90%;

III – de 13 a 24 parcelas: 80%;

IV – de 25 a 36 parcelas: 60%;

V – de 37 a 48 parcelas: 40%;

VI – de 49 a 60 parcelas: 10%.