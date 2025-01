Reforma: Biblioteca Municipal Carlos Ferreira estará fechada ao público a partir desta quarta-feira (22)

Os empréstimo e devolução dos livros serão realizados no Centro de Memória de Amparo, localizado na Rua Washington Luís, 71/77, no Centro, das das 8h às 16h

As pessoas que utilizam a Biblioteca Municipal Carlos Ferreira para empréstimo e devolução de livros deverão fazê-lo no Centro de Memória de Amparo a partir do dia 3 de fevereiro. O motivo é a reforma da Biblioteca Municipal Carlos Ferreira, que estará fechada ao público a partir desta quarta-feira (22) para as melhorias. A Biblioteca passara por uma reforma completa e informatização.

Qualquer dúvida poderá ser tirada na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por meio do telefone (19) 3817-9364 ou pelo e-mail: cultura@amparo.sp.gov.br.