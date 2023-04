Renovias leva teatro sobre educação no trânsito para crianças de Holambra

Amanhã (4), às 10h20, as crianças que estudam na EMEB Novo Florescer, no bairro rural Fundão, em Holambra, vão ter uma programação especial. A escola vai receber a peça “O pequeno mundo de Avatis” da Cia. de Teatro Parafernália. Cerca de 70 alunos estarão presentes na apresentação.

O espetáculo tem patrocínio da Renovias, através da Lei de Incentivo à Cultura, e a iniciativa integra as ações de sustentabilidade desenvolvidas pela Concessionária ao longo de seus 25 anos de história.

A trama conta a história de Peti e Fini, que saem em busca de soluções para o caos que o mundo de Avatis vive por suas ruas. Cercada de muita imaginação, a história com seres encantados e cheia de magia é contada para as crianças, que são levadas para um mundo de fantasia, todo colorido e pequenino. O espetáculo “O Pequeno Mundo de Avatis” traz à cena a educação no trânsito e assuntos como respeito ao outro, à vida e a importância de fazer a sua parte para um bom

convívio entre todos.

“O pequeno mundo de Avatis” já foi apresentado no Boulevard Shopping, em Mogi Guaçu, no mês de fevereiro. Ao longo de 2023, outras 12 cidades devem receber o espetáculo.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br