Restaurante Casa Bela inova com kits de “à la carte” congelados e inclui Campinas no delivery

O restaurante Casa Bela, de Holambra, vem ampliando as opções de refeições para drive-thru e delivery, assim como a área da distribuição. A novidade são kits com cinco sugestões de pratos à la carte (“como está no cardápio”) congelados e com a possibilidade de entrega em Campinas, além de Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse onde a entrega do menu completo já acontece.

Os kits são compostos por cinco refeições diferentes – prontas e congeladas – e que podem servir uma ou duas pessoas cada, ambos com preços promocionais de lançamento. Com as refeições individuais o kit custa R$ 119,50 (o preço normal é R$ 139,50) e, para duas pessoas, está sendo vendido por R$ 219,00 (sendo o preço normal R$ 249,00).

Delivery

As entregas em Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse são diárias e podem ser adquiridos tantos os pratos do cardápio fixo e promocional, quanto os kits de congelados. Em Campinas, considerando a maior distância, o delivery é realizado apenas para os kits com data pré-agendada. Informações e encomendas podem ser solicitadas pelo telefone (19) 3802-8040 ou pelo WhatsApp (19) 99322-9579.

“Muitos turistas que passam por aqui informaram que gostariam de receber as refeições prontas, congeladas, para o dia-a-dia, pois saboreiam muito a nossa culinária. Por isso decidimos estender a entrega e oferecer um cardápio mais elaborado para os congelados. A proposta é ampliar gradativamente a oferta, incluindo no delivery também molhos, inclusive pesto, antepastos, como tomate seco, e até o tradicional croquete holandês congelado para ser finalizado nas panelas tipo air fryer”, anuncia Ana Elisa Bonizi, diretora de Operações do Restaurante Casa Bela.

Cardápio de inverno

A feijoada e a foundue de queijo e de chocolate continuam no Menu de Inverno nos finais de semana. A feijoada é acompanhada de arroz, couve refogada e farofa. O prato custa R$ 49,90. Os clientes podem completar a refeição com uma porção de mandioca frita por mais R$ 9,90.

Já a fondue de queijos mescla catupiry, gorgonzola, gruyère, muçarela e parmesão, derretidos com um toque de vinho branco chadornnay. É servido na casquinha do pão italiano e custa R$ 69,90. Há a opção de incluir batata rústica no pedido, por somente R$ 10,00 a mais. Na compra da fondue, qualquer vinho da carta do restaurante recebe 20% de desconto. A versão doce da fondue também entrou no cardápio de inverno, e conta com as opções de chocolate doce ou meio amargo, servido com frutas da estação. Serve duas pessoas e também custa R$ 69,90.

Devido ao isolamento social, o Restaurante Casa Bela está atendendo somente por delivery (entrega) ou drive-thru (retirada no restaurante). O delivery atende os moradores de Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse. O restaurante funciona de segunda-feira a domingo. Às segundas, o atendimento é das 11h às 14h30 e, de terça a domingo e nos feriados, das 11h às 14h30 e das 18h às 21h.

Sobre o Grupo Casa Bela

O Grupo Casa Bela é formado, além do restaurante, pelas lojas Casa Bela Decorações, Casa Bela Modas e Holambra By Designers. Os três estabelecimentos estão abertos em horários diferentes devido à pandemia: durante a semana, funcionam das 9h às 15h e, aos finais de semana, das 10h às 15h.