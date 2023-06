REUNIÃO DO CONSEG ACONTECE NESTA SEGUNDA- FEIRA (5), NO PAT DE JAGUARIÚNA

Reportagem: Susi Baião

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Jaguariúna realiza nesta segunda- feira (5), a reunião mensal.

O encontro, aberto para a população, ocorre no salão do PAT, na rua Cel. Amâncio Bueno 400, a partir das 19h30.

O encontro terá a participação do Diretor de Departamento de Regulação, Jackson Igor da Silva, ele vai falar sobre internações para dependentes de substância psicoativas.

Os moradores presentes terão a oportunidade de tirar suas dúvidas sobre questões de segurança pública diretamente com os gestores da área.

A participação da comunidade como um todo é essencial para que a parceria entre a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal tenham êxito na prevenção ao combate a criminalidade.