Ricardo Sperafico vence corrida de abertura do 11º Dignity Gold GT Sprint Race

Santa Cruz do Sul (RS) – Ricardo Sperafico inaugura a galeria de campeões da 11ª temporada da Dignity Gold GT Sprint Race. O piloto da GTSR#77 venceu, na geral e pela classe PRO a primeira corrida da etapa de abertura do campeonato que aconteceu na manhã deste domingo no Autódromo de Santa Cruz do Sul (RS), completando as 13 voltas da pista em 25m02seg574. Completando o pódio da classe PRO, Raphael Teixeira (#21) chegou à segunda posição e Rafael Dias (#13) em terceiro. Pela classe PROAM, Eduardo Trindade (#13) chegou à frente (quarto na geral) e, na AM, Walter Lester (#17) ficou com a vitória (14º na geral).

A chuva deu a tônica do que seria a corrida inaugural. Antes da curva 1, Raphael Teixeira tomou a liderança do pelotão e administrou sua vantagem até a décima volta, quando foi ultrapassado pelo Ricardo Sperafico, que partiu da 15ª posição, e que ficou com a vitória. “Foi uma prova desafiadora. Fui concentrado, segui a corrida e deu tudo certo. Estou bem feliz e satisfeito com a vitória e espero que minha parceria com o Pedro Costa dê muitos bons resultados nesta temporada”, avalia Sperafico.

Eduardo Trindade, do GTSR#13, teve uma corrida tranquila e soube administrar a vantagem conquistada nos treinos classificatórios, conquistando a vitória pela PROAM. “Correr na chuva é sempre mais difícil, mas quando a gente se dá bem é gratificante. Estou feliz demais”, comemora o pernambucano.

Walter Lester, do GTSR#17, definiu seu resultado apenas a poucas voltas do final, ultrapassando o líder, até então, e pole da classe AM, Giovani Girotto (#72). “Foi uma prova complicada, com a pista escorregadia. Mas depois que a pista secou, consegui mudar a estratégia e conquistar a vitória. Espero manter o ritmo na segunda corrida e subir no lugar mais alto do pódio novamente”, revela.

As emoções da 11ª temporada da GT Sprint Race têm transmissões ao vivo, com geração de imagens da Master/CATVE, narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. Neste domingo, a primeira e a segunda corridas são reproduzidas nos canais do YouTube do Acelerados e da GT Sprint Race. O canal por assinatura BandSports também exibirá a segunda corrida, pela televisão. Além disso, haverá uma ampla cobertura dos bastidores pelas mídias sociais, como Instagram, Facebook e o site da competição e no Motorsport Brasil.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

Dignity Gold GT Sprint Race – 1ª etapa

Resultado da Corrida 1

1) #77 Ricardo Sperafico / Pedro Costa, PRO, 13 voltas, 25min02seg574

2) #21 Raphael Teixeira / Thiago Camilo, PRO, a 0s460

3) #13 Rafael Dias, PRO, a 2s545

4) #18 Eduardo Trindade, PROAM, a 9s032

5) #82 Gerson Campos, PRO, a 10s895

6) #54 Diogo Moscato, PROAM, a 19s048

7) #61 Antonio Junqueira, PROAM, a 23s681

8) #79 Rafael Seibel, PROAM, a 24s803

9) #37 Ayrton Chorne, PRO, a 25s000

10) #01 Marcelo Henriques / Alex Seid, PRO, a 25s842

11) #12 Edgar Bueno Neto, PRO, a 26s029

12) #19 Luciano Zangirolami /Sérgio Ramalho, PRO, a 37s737

13) #87 Jorge Martelli/ Rodrigo Sperafico, PRO, a 40s037

14) #17 Walter Lester, AM, a 40s540

15) #72 Giovani Girotto, AM, a 40s736

16) #78 Leonardo Yoshii, AM, a 41s660

17) #56 Brendon Zonta, PROAM, a 58s056

18) #10 Adalberto Baptista, PROAM, a 1min27s628

19) #31 Roberto Possas, AM, a 1 volta

20) #08 Alexandre Kauê, AM, a 1 volta

21) #16 Lucas Mendes / Marco Garcia, PROAM, 3 voltas

Melhor volta: Ricardo Sperafico #77, 131,410 km/h, 1min36seg705

Calendário da GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #EdiçãoEspecial

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #EdiçãoEspecial

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #EdiçãoEspecial

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint