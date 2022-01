Roda de samba e choro será transmitida pelo Facebook

A tradicional Roda de Samba e Choro com o Grupo da Estação terá mais uma edição no próximo domingo, 30 de janeiro. No entanto, é importante destacar que a apresentação não será aberta ao público e, por isso, será transmitida pelo Facebook da Secretaria Municipal de Cultura, no endereço www.facebook.com/secult.guacu. O evento acontecerá no Teatro Tupec, no Centro Cultural, e será transmitido a partir das 10h.

O assessor da Secretaria de Cultura, Rodrigo Peguin, explica que, considerando o aumento de casos de Covid-19 e respeitando o contexto sanitário de combate à doença, a Roda de Samba e Choro terá transmissão a partir do Teatro Tupec.

“Em Mogi Guaçu, os eventos culturais com o público terão que voltar gradativamente para evitar aglomerações seguindo, assim, as recomendações da área de saúde”, disse.

A Roda de Samba e Choro com o Grupo da Estação completará 10 anos no mês de maio. O grupo é composto por Henrique Perina no violão, Maurício Perina e Jonas Caciano nos sopros, José Roberto Vital no cavaco, Wagner de Oliveira, Carlinhos Augusto e Régis Leandro na percussão e Neno Blue no vocal.