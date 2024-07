Rommanel lança coleção exclusiva de relógios “Rommanel Watches”

A Rommanel, renomada marca no mercado de joias banhadas a Ouro 18K e Prata 925, anuncia com grande entusiasmo o lançamento de sua primeira coleção de relógios, intitulada “Rommanel Watches”. A coleção exclusiva apresenta 12 modelos, sendo 8 analógicos e 4 digitais, disponíveis em cores como dourado radiante e prata reluzente, com design sofisticado e qualidade inigualável. O lançamento oficial ocorre na próxima segunda-feira (29).

Com 38 anos de tradição e excelência, a Rommanel, fundada em 1986 pelos visionários Antonio Carlos Martins, atual CEO da empresa, e Antonio Carlos Manchon, solidifica sua posição de destaque no mercado de luxo. A marca, que já conta com um portfólio de mais de 3.000 modelos de jóias, se expande agora para o segmento de relógios, oferecendo aos clientes um acessório indispensável que complementa perfeitamente suas coleções de jóias.

O lançamento reflete uma demanda percebida pela empresa por parte de seus consumidores, que há muito tempo desejavam por relógios com a excelência da marca. A marca entendeu que os acessórios, atualmente considerados amplamente como um item de moda, poderiam compor o look das pessoas juntamente com as tradicionais joias. Cada um dos relógios vendidos virão em uma caixa exclusiva, que terá um espaço adicional para colocar uma joia e formar um ‘kit’.

“Fizemos a coleção de uma forma que combine e se conecte com as joias banhadas a ouro, que são o carro-chefe da Rommanel, então trabalhamos em várias opções de dourado” afirma Fabiana Martins, diretora de marketing da Rommanel. “Esse lançamento é um marco para nós. Queremos proporcionar aos nossos clientes mais uma opção de acessório que alia a elegância das nossas joias à funcionalidade dos relógios, como um item limitado”, complementa.

A nova coleção estará disponível nas principais lojas e no e-commerce da marca, e também será disponibilizada para a revenda pelos milhares de empreendedores da empresa no Brasil e em outros países. Com a mesma dedicação e qualidade que o público já conhece, a Rommanel convida todos a conhecerem e se encantarem com a “Rommanel Watches”.