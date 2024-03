ROMU de Artur Nogueira prende indivíduo por furto de fio de energia

Da Redação

Em uma ação eficiente, a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Artur Nogueira realizou a prisão de um indivíduo envolvido em um caso de furto de fio de energia. A operação ocorreu durante um patrulhamento na Avenida Luiz Spadaro Cropanize, onde os agentes avistaram um suspeito identificado como (G), já conhecido no meio policial por sua participação em diversos furtos de cobre na região, em conjunto com outros indivíduos, incluindo seu irmão.

Ao visualizarem (G) saindo por baixo do alambrado do Estádio Municipal Fábio Ferrari, com uma camisa amarrada aparentemente carregando algo pesado, os agentes prontamente realizaram a abordagem e revista. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com o suspeito, uma investigação minuciosa revelou que ele carregava vários metros de fio de cobre e um alicate de cabo amarelo dentro da camisa. Questionado sobre a procedência do material, (G) afirmou que havia retirado de um posto abandonado nas proximidades. No entanto, a equipe policial já tinha informações de que havia ocorrido furtos de fios de iluminação no estádio.

Diante dessa suspeita, os agentes entraram em contato com o Secretário de Esportes, que confirmou o furto dos fios da rede de iluminação do estádio, restando apenas uma das torres intactas. A inspeção realizada na referida torre revelou cortes recentes nos fios, coincidindo com as cores e bitolas dos materiais encontrados com (G).

Após coletar todas as informações pertinentes, a equipe policial encaminhou o caso para as autoridades competentes. A autoridade policial determinou a realização de perícia no local.

Ao término das diligências, foi elaborado o Boletim de Ocorrência qualificando o crime como furto. O suspeito, identificado como (G), permaneceu à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais.

Essa ação exemplar da ROMU de Artur Nogueira demonstra o comprometimento das forças de segurança em coibir atividades criminosas e garantir a tranquilidade da comunidade local.