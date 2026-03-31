SAAEJA AMPLIA ATENDIMENTO DIGITAL E LANÇA SERVIÇOS VIA WHATSAPP

A população de Jaguariúna agora conta com mais facilidade e agilidade para acessar os serviços de água e esgoto. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguariúna (SAAEJA) lançou um novo canal de atendimento pelo WhatsApp, que permite resolver diversas demandas sem sair de casa e sem enfrentar filas.

Por meio do número (19) 97124-1069, os moradores podem solicitar serviços essenciais diretamente pelo celular, com rapidez e praticidade. A iniciativa faz parte da modernização do atendimento ao público e busca aproximar ainda mais a autarquia da população.

Entre os serviços disponíveis estão a abertura de protocolos, pedidos de ligação e segunda ligação de água, mudança e reparos de cavalete, atualização cadastral, emissão de segunda via de conta, consulta de débitos e revisão de fatura. Além disso, o canal também atende ocorrências urgentes, como vazamentos e falta de água, com atendimento 24 horas.

Outra funcionalidade importante é a solicitação de religação de água, que agora pode ser feita de forma simples e direta pelo aplicativo de mensagens mais utilizado no país.

De acordo com o SAAEJA, a novidade visa oferecer mais comodidade, reduzir o tempo de espera e facilitar o acesso aos serviços públicos, acompanhando as novas tecnologias e as necessidades da população.