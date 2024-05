SABER OUVIR E TRABALHAR EM GRUPO

O segredo do êxito de todos os trabalhos de quaisquer empreitadas depende de trabalho sério em Equipe. Saber ouvir e trabalhar em grupo é uma Arte Divina. É o famoso sentar juntos para conversar, olhando nos olhos, respeitando o seu próximo. Sempre aprendemos de nossos Pais e formadores que o Espírito Santo de Deus envia sua Luz onde houver Respeito ao próximo, Fraternidade, Liberdade e União. Nós, humanos, sozinhos, não dispomos, logicamente, da onisciência e onipotência divinas para nos considerar “donos da verdade”. Somos muito imperfeitos e limitados. Na Ética e Paz chega-se à verdade, no consenso, a um denominador comum. Nenhuma decisão solitária, obstinada e autocrata de quem exerce posição de mando pode estar com a verdade.

O soberano de quaisquer setores precisa conscientizar-se de sua pequenez e limitação e de que sua decisão autocrata, única, não é a verdadeira. O homem precisa desconfiar diariamente de suas posições absolutistas. Precisa, no silêncio, parar, orar, pedir sabedoria, rever pontos positivos e negativos de suas conclusões, antes de executar qualquer plano, pois nele pode haver equívocos. Quais serão as consequências de ato individualista para a comunidade em que exerce a sua função? Para tanto é preciso desconfiar de suas decisões, ponderar nas consequências, ser humilde, saber ouvir, analisar as posições que se somam em uma maioria democrática. Assim se procura fazer no trabalho do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de Jaguariúna.

Esta entidade é composta por dezesseis segmentos da sociedade. Somam-se arquitetos, engenheiros, educadores, historiadores, conhecedores da História da Arte, representantes das secretarias municipais, do comércio e indústria local, advogados, ambientalistas. São pessoas que com sua representatividade procuram votar decisões ideais, considerando a coletividade. Nunca um presidente do CONPHAAJ decide sozinho. Ainda que tarde é preciso cuidar da memória, da História deste Jaguary que, de repente cresceu e, envolto pelo progresso, a partir dos anos 80, perdeu muito de seu patrimônio cultural. Com a chegada de grandes indústrias, muitos migrantes de várias regiões aqui aportaram à procura de trabalho.

Surgiram inúmeros loteamentos, núcleos habitacionais, novos capitais. Formaram-se novos bairros, novas escolas, impulsionando novo comércio, nova zona residencial e grande frota de veículos. Esta transformação da paisagem urbana demanda trabalho de especialistas em equipe para aqueles que zelam pelo crescimento ordenado e sustentável de uma cidade, pois não se pode destruir a História de um município. Ela é a alma da cidade e do povo. Tem sempre seu marco zero, seu berço histórico, sua paisagem original, seu patrimônio cultural material e imaterial, seus primeiros monumentos, suas festas tradicionais, tudo deve ser segundo a Constituição Brasileira, obrigatoriamente preservado, garantido pelos Poderes Públicos: EXECUTIVO, LEGISLATIVO e JUDICIÁRIO, pelas Instituições Públicas, Particulares, Religiosas, por todas as organizações comunitárias. principalmente, pelos cidadãos conscientes que devem ser sentinelas de alerta ao Prefeito, aos Vereadores, aos Padres e Pastores, aos Diretores de Escolas, de Empresas , aos Proprietários de Construtoras.

A dignidade de uma Câmara Municipal está em refletir ética e nobremente os anseios mais justos de seus eleitores. Para tanto o cuidado com um “Plano Diretor” da cidade deve ser “a menina dos olhos” de todos os Vereadores, refletindo, com respeito e exatidão, a seriedade e dignidade de um trabalho que foi pensado ao longo de anos por técnicos competentes da SEPLAN e foi aprovado em audiências públicas pelos eleitores. Considerando que ninguém sozinho é dono da verdade, que o Homem é limitado e imperfeito; pois a ideia de Perfeição está apenas em Deus; nas posições de mando, é preciso ter muito cuidado com o PODER, porque ele domina o homem, é perigoso. É preciso lembrar diariamente que ele é também Transitório. Ele passa! O Papa Paulo VI quando punha em prática na Igreja as decisões do Concílio Ecumêmico Vaticano II, repetia Cristo e dizia: “Vigiai e orai”, pois nas frestas da Igreja sempre penetra a fumaça de satanás. E isto ocorre em todos os setores onde está o homem, limitado e imperfeito. Portanto saber ouvir e saber trabalhar em equipe, aprendendo, humildemente, com o consenso é o caminho ideal.

Tomaz de Aquino Pires