Sala dos Toninhos recebe shows do CHIII Festival de Música Criativa nesta quarta e quinta-feira, 17 e 18 de julho

Foto: Divulgação

Evento dedica-se a promover a música contemporânea experimental; entrada gratuita

A 5ª edição do CHIII (Festival de Música Criativa) será realizado nesta semana, na Sala dos Toninhos. Os shows são gratuitos e realizados com apoio do edital ProAC.. No dia 17, quarta-feira, Bruno Trchmnn e Morgane Carnet e Carol Gás e Gustavo Infante se apresentam às 20h. Já no dia 18, quinta-feira, também às 20h, a apresentações ficarão por conta de Hug e Labrosse.

O festival dedica-se a promover a música contemporânea experimental e valoriza as novas linguagens de expressão. A curadoria do evento aposta em projetos que incluem, em suas obras, elementos eletrônicos, uso da voz como instrumento, sintetizadores, ruídos e muitas outras camadas.

O CHIII – Festival de Música Criativa, além de Campinas, acontecerá simultaneamente em São Paulo e Belo Horizonte. O evento convida o público e artistas de diferentes bagagens e estilos para um encontro inédito com o objetivo de promover a improvisação e a experimentação sonora em um ambiente inclusivo e diverso.

Serviço:

Bruno Trchmnn + Morgane Carnet (FR)

Carol Gás + Gustavo Infante

Data: 17/07 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Sala dos Toninhos

Endereço: Av. Francisco Teodoro, 1050, Vl Industrial

Ingressos: Entrada gratuita por ordem de chegada, local sujeito a lotação máxima.

Charlotte Hug (CH) + Diane Labrosse (CA)

Data: 18/07 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Sala dos Toninhos

Endereço: Av. Francisco Teodoro, 1050, Vl Industrial

Ingressos: Entrada gratuita por ordem de chegada, local sujeito a lotação máxima.