SAMAE inicia construção de novo módulo do Tratamento de Esgoto da Avenida Brasil

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) iniciou na terça-feira, dia 13 de julho, a primeira etapa da construção do segundo módulo da Estação de Tratamento de Esgoto da Avenida Brasil, que inclui a instalação de 120 metros lineares de emissário de concreto.

A obra permitirá à autarquia dobrar a eficiência da unidade, que hoje processa uma carga de efluentes gerada por aproximadamente de 60 mil habitantes. “Serão colocados 25 tubos de concreto com diâmetros de 1.500 milímetros que irão viabilizar, no futuro, uma vazão de capacidade de 1.200 litros por segundo, duas vezes maior que a atual”, explica o superintendente do SAMAE, Mário Antonio Zaia.

“Concluída essa obra, Mogi Guaçu tratará 100% de seu esgoto e possibilitará também a desativação da grande lagoa de tratamento, que hoje possui eficiência de 60% no tratamento de esgoto e é responsável pelo mau-cheiro e pelo consequente incômodo aos moradores da região”, concluiu.

A construção está sendo feita com recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e está orçada em R$ 17 milhões.