Santa Casa de Misericórdia alerta sobre o surto de gripe na cidade

O novo surto de gripe chegou em Cosmópolis. A Santa Casa de Misericórdia anunciou que se trata do vírus influenza, mais especificamente o seu subtipo H3N2. O comunicado à população foi feito na terça-feira (28), por meio do Facebook do hospital, alertando a população sobre a gripe e ainda a respeito do grande fluxo de pacientes que o hospital tem recebido.

De acordo com o hospital, esta doença tem um alto potencial de transmissão e pode ocorrer antes mesmo do início dos sintomas. Os sintomas mais frequentes são:

Febre;

Tosse;

Dor de garganta,

Dor no corpo,

Astenia,

Perda de apetite,

Coriza e

Dor de cabeça.

A duração varia entre 5 a 8 dias, podendo em alguns casos durar mais ou menos.

Parte da população deve ter a atenção redobrada, assim que surgirem os sintomas. São elas, idosos, crianças com menos de 3 meses, obesos, diabéticos, portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, de insuficiência cardíaca e imunossuprimidos (AIDS e câncer). Esses pacientes têm risco aumentado para evoluir com síndrome respiratória aguda grave (SRAG), quadro semelhante ao observado em pacientes que evoluíram com a forma grave da COVID-19. Entretanto, esta doença, na grande maioria das vezes, tem evolução benigna.

As complicações mais comuns são pneumonia bacteriana sobreposta a infecção viral, otite, sinusite, desidratação e descompensação da doença de base.

O tratamento se baseia em medições sintomáticas, com anti-inflamatórios, antitérmicos, analgésicos, anti-herméticos, hidratação oral e repouso. Não há necessidade de uso de antibióticos, não o façam sem a devida avaliação e orientação médica. Por conta dos inúmeros casos que o hospital tem recebido, o atendimento vem ficando mais demorado, caso apresente sintomas leves, de início recente (até 48 horas), opte por cuidados em domicílio ou procure as unidades básicas de Saúde do Município.