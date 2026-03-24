Santo Antônio de Posse recebe Selo Ouro de alfabetização em premiação do MEC

Prefeito Ricardo Cortez recebeu o prêmio em Brasília ao lado da secretária de Educação, em reconhecimento aos avanços do município na alfabetização infantil

O prefeito de Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortez, recebeu nesta segunda-feira, 23 de março, em Brasília, o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, concedido pelo Ministério da Educação. A premiação foi recebida ao lado da secretária municipal de Educação, Maracy Cristina Pavanello de Souza.

A certificação reconhece estados e municípios que se destacam na implantação de políticas públicas de alfabetização. Entre os critérios avaliados estão a formação de professores, o acompanhamento da aprendizagem, o uso de materiais pedagógicos e os resultados obtidos pelos alunos, especialmente no objetivo de garantir a alfabetização até o fim do 2º ano do ensino fundamental.

Dividido nas categorias bronze, prata e ouro, o selo na categoria máxima indica que o município alcançou alto nível de desempenho nos indicadores de alfabetização e nas estratégias educacionais adotadas.

O programa integra uma política nacional voltada à garantia do direito à alfabetização na idade certa e ao incentivo de boas práticas na educação pública em todo o país.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou a importância do reconhecimento e atribuiu a conquista ao trabalho das equipes escolares, professores e aos investimentos realizados na educação municipal.

Com o resultado, Santo Antônio de Posse passa a figurar entre os municípios com nível de excelência no processo de alfabetização, consolidando avanços na qualidade do ensino.

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