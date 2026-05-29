Saúde Bucal leva orientação e atendimento à comunidade do Itaquerê

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira, 28 de maio, uma ação voltada aos pacientes acompanhados pelos programas de hipertensão e diabetes atendidos no PSF do bairro Bela Vista.

A atividade teve como tema a alimentação saudável e foi conduzida pela nutricionista Victoria, com apoio da equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF), promovendo orientações importantes sobre hábitos alimentares, controle das doenças crônicas e cuidados essenciais para a manutenção da saúde.

Durante o encontro, os participantes receberam informações sobre a importância de uma alimentação equilibrada, redução do consumo de açúcar, sal e alimentos ultraprocessados, além de orientações práticas para melhorar a qualidade de vida e prevenir complicações relacionadas à hipertensão arterial e ao diabetes.

A ação também proporcionou um momento de troca de experiências entre os pacientes e a equipe de saúde, fortalecendo o acompanhamento contínuo realizado pela unidade e incentivando o autocuidado.

A secretária municipal de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, destacou a importância das ações preventivas desenvolvidas junto à população.

“Promover a educação em saúde é uma das formas mais eficazes de prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida da população. Quando levamos informação e acompanhamento aos pacientes, fortalecemos o cuidado contínuo e contribuímos diretamente para uma saúde pública mais humanizada e eficiente”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Graziela Cristiane de Lima.

A Secretaria Municipal de Saúde segue desenvolvendo ações de promoção, prevenção e acompanhamento dos pacientes atendidos pela rede municipal, fortalecendo o cuidado integral e incentivando hábitos saudáveis em toda a comunidade.