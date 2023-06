Saúde de Holambra promove roda de conversa sobre diabetes na próxima semana

Na semana em que é celebrado o Dia Nacional do Diabetes, o Departamento Municipal de Saúde de Holambra irá promover uma roda de conversa para tratar do tema. A ação será realizada na Unidade Básica do Imigrantes no dia 30 de junho, às 14h, e contará com a participação do nutricionista Maicon Pandolfo, que dará orientações sobre alimentação saudável. A entrada é gratuita e aberta a toda a população.

Diabetes Mellitus é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina ou da incapacidade de a insulina, produzida no pâncreas, exercer adequadamente seus efeitos. Caracteriza-se por altas taxas de açúcar no sangue de forma permanente e pode se manifestar de três diferentes formas: tipo 1, tipo 2 e gestacional.

Entre os principais sintomas estão fome e sede constantes, vontade de urinar diversas vezes ao dia, perda de peso, fraqueza, fadiga, feridas que demoram para cicatrizar e visão embaçada. O tratamento, por sua vez, consiste em evitar complicações que surgem em conseqüência do mau controle da glicemia.

“A melhor forma de prevenir o diabetes e diversas outras doenças é a incorporar hábitos saudáveis e praticar atividades físicas”, explicou o diretor da pasta, Valmir Marcelo Iglecias.