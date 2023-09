Saúde de Itapira recebe emenda de R$ 323 mil para compra de ambulância

A Secretaria Municipal de Saúde de Itapira recebeu essa semana o recurso de R$ 323.812,00 proveniente de emenda parlamentar da Deputada Federal Sâmia Bomfim. Conforme projeto apresentado junto ao Ministério, o valor será investido para compra de uma ambulância de simples remoção.

A Portaria do Ministério da Saúde n° 998, que foi publicada em julho, autoriza o repasse. Porém, a verba foi efetivamente disponibilizada em conta somente essa semana.

A emenda da deputada tem valor total de R$ 450 mil e a diferença ainda não foi repassada aos cofres municipais. O recurso remanescente será destinado à compra de equipamentos de urgência e emergência para o Pronto Socorro do Hospital Municipal. Posteriormente, a ambulância será equipada para transformá-la em um modelo com UTI integrada.

A Secretaria de Saúde e a Secretaria de Recursos Materiais já iniciaram o processo de licitação para aquisição do veículo. Quando o restante do recurso for disponibilizado, também será aberto o certame para aquisição dos equipamentos.