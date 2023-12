Saúde de Mogi Guaçu fecha 2023 com aumento de 125% no número de cirurgias realizadas

O ano de 2023 ainda se encaminha para o fim, mas o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu já revela aumento em 125% no número de cirurgias eletivas realizadas ao longo do ano. Os números são positivos em comparação com o balanço feito no ano anterior.

Em 2022 foram realizadas 1.624 cirurgias, inclusive de alta complexidade. Até novembro foram 3.650 procedimentos – entre eles os ortopédicos, especialidade com maior demanda no município. Neste segmento, a quantidade mais que dobrou: foram 78 atendimentos em 2022 e 167 em 2023.

“Nosso maior desafio tem sido zerar as filas das cirurgias eletivas. E felizmente conseguimos avançar em muitas especialidades. Aos poucos, temos batido nossas metas e algumas filas foram zeradas”, comentou Luciano Firmino Vieira, secretário de Saúde, que acaba de completar um ano no cargo.

Somente neste ano foram realizadas 358 cirurgias gerais, ante 124 em 2022. As ginecológicas são 246 nesse ano e 51 no ano passado. Foram feitas, ainda, 263 cirurgias urológicas nesse ano e 95 no ano passado, e 2.280 cirurgias de baixa complexidade até o momento contra 1.038 em 2022.

“Nosso balanço financeiro demostra que aumentamos nosso orçamento em Saúde, incluindo o orçamento do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos que, junto com a Santa Casa, realiza os procedimentos. Estamos otimistas para 2024”, ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Além do avanço nas cirurgias eletivas, a Secretaria Municipal de Saúde também vai fechar o ano com bons números nos exames e procedimentos realizados em toda a rede municipal. Exames, como cateterismo, tomografia e mamografia, tiveram as filas zeradas.

“Nossa meta para o próximo ano, a pedido do prefeito Rodrigo Falsetti, é avançar ainda mais e, para isso, estamos trabalhando no fortalecimento de toda a rede municipal”, ressaltou Luciano.

O secretário lembrou que houve avanço também nas melhorias realizadas nos prédios das unidades de Saúde. Foram reformadas as unidades do Zaniboni I e II, Chaparral, Ypê II, Zona Norte (em reforma) e Centro de Especialidades Odontológicas, também em reforma. A UBS do Ypê Amarelo também está em construção e demais unidades serão reformadas no próximo ano, inclusive com o apoio da iniciativa privada.