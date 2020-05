Secretaria de Promoção Social recebe 2,7 toneladas de alimentos em três dias

Entre sábado e segunda-feira, 27, a Secretaria de Promoção Social recebeu a doação de pouco mais de 2,7 toneladas de alimentos para serem distribuídos para as famílias vulneráveis do município.

Os alimentos foram arrecadados durante a Campanha Regional de Arrecadação do Conexão Solidária, promovida pela EPTV no sábado e domingo, e também pela doação de 1,5 toneladas de arroz feita por uma empresa da cidade. “Nós só temos que agradecer por toda essa mobilização. Continuamos na montagem dos kits de alimentação e com a distribuição para as famílias vulneráveis de nossa cidade”, agradeceu Ana Maria do Nascimento Brunialti, Secretária de Promoção Social.

Cada kit é composto por 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 2 quilos de açúcar, 2 pacotes de macarrão, 2 litros de óleo, 1 pacote de café, 1 kg de sal, 1 pacote de fubá, 1 pacote de farinha e 2 sachês de molho de tomate. A distribuição está sendo realizada seguindo os critérios de vulnerabilidade estabelecidos pelo SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Famílias beneficiárias do Bolsa Família e que tenham filhos na escola em período integral ou meio período na escola e meio período em uma entidade e autônomos beneficiários do Bolsa Família estão sendo automaticamente acionadas através do Cadastro Único. Pedidos de demanda espontânea (não beneficiários de programas do Governo Federal ou Estadual) passam por avaliação técnica da Secretaria.

Os pedidos dos kits alimentação são feitos exclusivamente pelos telefones fixos e celulares (com Whatsapp) abaixo.

Secretaria: 99914.0689CRAS I – 3813.1737/ 99996-9339/ 99970-6824

CRAS II – 3843.1522/ 99948-3381/ 99880-6905

CRAS III – 3913.8324/ 99964-1615 /99951-9622