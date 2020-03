Secretaria de Saúde informa 5 novos casos suspeitos de coronavírus em Mogi Mirim

Nesta quinta-feira, dia 12 de março, a Secretaria de Saúde de Mogi Mirim informou que o município tem cinco novos casos suspeitos do novo coronavírus . Dois casos anteriores foram descartados.

Segundo a Secretaria, destes cinco novos casos suspeitos os pacientes são um homem de 48 anos, três mulheres, com 44, 46 e 68 anos respectivamente, além de uma adolescente de 14 anos. Os casos suspeitos têm histórico de viagens a países da Europa, apenas a adolescente apresenta sintomas suspeitos a partir de contato com familiar, que chegou de uma viagem à Itália. Os dois casos descartados são de um casal com histórico de visita à Alemanha, entre os dias 20 e 24 de fevereiro.

A Secretaria de Saúde, através da Vigilância em Saúde, realiza nesta sexta-feira um encontro, na Santa Casa de Misericórdia, com o médico infectologista Dr. João Paulo Grecco, além de integrantes da Secretaria de Saúde, Vigilância em Saúde, Atenção Básica, Atenção Especializada, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e equipe interventora do hospital. O objetivo do encontro é levar ao conhecimento dos dirigentes e técnicos dos diversos segmentos um protocolo de atendimento para a rede pública de Saúde, visando o enfrentamento da doença no município,

DICAS PARA PREVENÇÃO

*- Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool;

* Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

*Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

*Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

*Não compartilhar objetos de uso pessoal;

*Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;

*Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente;