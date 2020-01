SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA CAMPANHAS “JANEIRO BRANCO” DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E “JANEIRO ROXO” DE PREVENÇÃO À HANSENÍASE – Jaguariúna

Neste mês de janeiro duas campanhas vão acontecer simultaneamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS`s) de Jaguariúna. A Prefeitura, por meio da secretaria municipal de saúde, realizará ações com os temas: Janeiro Branco e Janeiro Roxo.

O “Janeiro Branco” tem como objetivo promover a saúde mental e falar sobre a importância e cuidados que se deve ter com a mente. Em várias UBS´s haverá roda de conversa, palestras e consultas para os pacientes desabafarem, entre outras atividades.

Em parceria da Prefeitura com a UNIFAJ, a campanha também será lembrada no Parque dos Lagos, dia 26, com diversas atividades. Durante toda a manhã a população será incentivada a fazer atividades físicas, caminhada e interagir em grupo.

Durante a campanha “Janeiro Roxo” de prevenção da Hanseníase também serão realizadas palestras e será feito um trabalho de orientação sobre a doença diretamente com os pacientes.

Hanseníase é uma doença infecciosa e contagiosa, que causa manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na pele. A pele também pode apresentar alteração da sensibilidade. Paciente deixa de sentir calor, frio, dor e até mesmo o toque.

Assim como sempre acontece durante as campanhas, todas as atividades serão voltadas para o bem estar dos pacientes.

Confira a programação:

PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

17/01 às 10h – UBS XII DE SETEMBRO – Palestra – Promoção de Saúde Mental, com a psicóloga Tatiana.

20/01 às 14h – UBS CENTRAL – Roda de conversa sobre Saúde Mental: “Ano Novo, vida nova?” com a psicóloga Andreia.

20/01 às 8h30 – UBS GUEDES – Palestra: “A importância da atividade física para cuidar da saúde mental”.

26/01 às 9h30 – PARQUE DOS LAGOS – Caminhada: momento de integração e reflexão, em parceria com a UNIFAJ.

26/01 às 9h40 – PARQUE DOS LAGOS (área coberta) – Roda de Conversa, em parceria com a UNIFAJ.

26/01 às 10h30 – PARQUE DOS LAGOS – Dinâmica de Grupo, em parceria com a UNIFAJ.

28/01 – UBS FLORIANÓPOLIS – Grupo de reflexão voltado a saúde masculina: “O silencio do Homens”, com a psicóloga Cassia, a médica Patrícia e o enfermeiro Leandro.

Durante o mês todo – USF ROSEIRA DE BAIXO – Uma caixa de desabafo ficará na recepção, onde os usuários poderão depositar suas aflições de forma escrita e anônima. Também haverá consultas de desabafo com escuta ativa e sem julgamentos, para criar um vínculo e aliviar os sentimentos dos usuários. Além disso, a unidade também terá um pote com frases de incentivadores e frases motivacionais.

PREVENÇÃO DA HANSENÍASE

21/01 às 8h – UBS FLORIANÓPOLIS – Roda de conversar sobre prevenção, detecção e tratamento da hanseníase, com o enfermeiro Leandro.

27/01 às 9h – UBS XII DE SETEMBRO – Palestra sobre hanseníase com a enfermeira Silvia.

27 a 31/01 – Das 7 às 16h – UBS Guedes – Orientações sobre Hanseníase e busca ativa na sala de procedimentos e na sala de espera.

29/01 – UBS FONTANELLA – Orientações e vídeos sobre hanseníase na sala de espera.

29/01 – UBS CRUZEIRO DO SUL – Orientações e vídeos sobre hanseníase na sala de espera.

Durante o mês todo – USF ROSEIRA DE BAIXO – Conscientização na sala de procedimento sobre sinais e sintomas, com encaminhamento para consulta de enfermagem, caso necessário.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Ivair Oliveira