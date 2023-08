Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Urbano de Pedreira participa de evento em Campinas

Na segunda-feira, dia 21 de agosto, o Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Urbano Carlos Henrique Araújo, esteve participando do evento “INFRATECH – Gestão Pública Inteligente – Soluções para Mobilidade”, na cidade de Campinas, promovido pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (CDRMC) e Instituto Movimento Cidades Inteligentes (IMCI).

O evento foi liderado pelo Prefeito e Presidente da CDRMC Gustavo Reis, ao lado do Presidente do IMCI, Luigi Longo e teve como objetivo capacitar os agentes públicos para o entendimento dos benefícios que o adequado gerenciamento de dados pode trazer aos municípios e o impacto evolutivo que a tecnologia pode oferecer.

“Na ocasião, foram discutidos temas importantes como o Trem Intercidades (TIC), Polo de Inovação e Desenvolvimento, Inovação em Projetos para Mobilidade e Viabilidade em Projetos para Mobilidade. Também pudemos apresentar que Pedreira foi a única cidade do Estado de São Paulo a receber nota A em Governança e Tecnologia no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) e que é a 7ª Cidade do Brasil no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR)”, destacou o Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Urbano Carlos Henrique Araújo.