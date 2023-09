Segundo final de semana de Champions Beer terá diversas atrações, shows e muita cerveja gelada

Evento, que está sendo realizado no Galleria Shopping, é um dos maiores do Estado de São Paulo para o segmento de cervejas artesanais brasileiras

Depois do sucesso do último final de semana, a 11° edição do Champions Beer continua sua comemoração de 5 anos com uma programação cheia de atrações, rock’n roll e cervejas artesanais no estacionamento do Galleria Shopping.

Ao todo serão 9 shows, neste que é considerado um dos maiores eventos do Estado de São Paulo para o segmento de cervejas artesanais brasileiras. Com covers das bandas de rock mais conhecidas aos amantes do gênero, não vai faltar música boa. A entrada é grátis em toda a área reservada ao evento e também nos shows.

Segundo o organizador, João Paulo Silva, esta edição é um presente não só para os apreciadores de cerveja como para toda a família – público fiel desde o início da festa, em 2018. Diferentemente da edição anterior, esta versão traz uma estrutura mais acolhedora e abrangente, principalmente para as crianças e um espaço pet.

Na comemoração de 5 anos do evento, 16 cervejarias marcam presença no Champions Beer. Os visitantes poderão degustar e provar as delícias da Daoravida, Campinas, Barossa, Tábuas, Blacaman, IB Cervejaria e Landel, todas sediadas em Campinas, da piracicabana A Tutta Birra, da Berggren, de Nova Odessa, da Madalena, de Santo André, região do ABC paulista, da Brewto’s, de Vargem Grande Paulista, Bragantina, de Bragança Paulista, da Alquimia, de Sertãozinho, da Maltesa, de Ribeirão Preto, da Bodebrown, de Curitiba (PR), e de uma cervejaria convidada para o evento.

Além das cervejas, a gastronomia também terá sua participação em uma praça de alimentação completa com food trucks, trazendo diversas especialidades aos diferentes paladares.

Assim como nas edições anteriores, o público também terá a oportunidade de eleger a melhor cerveja. Os votos serão tanto presenciais quanto no site oficial da Champions Beer. Um júri especializado também vai participar avaliando as cervejas. A vencedora será anunciada no último dia do evento (domingo, 01/10), às 17h.

SHOWS

Sexta, 29/09

Rock Acústico com Marlon Marra, às 17h

Show especial Tributo Charlie Brown Jr. Banda União, às 20h

Sábado, 30/09

School of Rock, às 12h

Barbie Killer, às 15h

Show especial The Lokomotiv, às 17h

Show especial Viva la Vida Coldplay Tribute Brazil, às 20h

Domingo, 01/10

School of Rock, às 12h

Tina Turner Tributo Brasil, às 15h

Show especial These Days Bon Jovi Cover, às 18h

SERVIÇO

CHAMPIONS BEER (5 ANOS)

Estacionamento do Galleria Shopping

Av. Bailarina Selma Parada, 505 – Jardim Nilópolis, Campinas (SP)

Sextas, das 17h às 22h

Sábados, das 11h às 22h

Domingos, das 11h às 20h

Entrada grátis no evento e nos shows.