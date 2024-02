SEJEL DÁ INÍCIO AO CALENDÁRIO DO FUTEBOL AMADOR DE MOGI MIRIM

Em breve a bola vai voltar a rolar nos gramados de Mogi Mirim. Neste primeiro semestre, terão início a Copa Carlos Corrêa de Futebol Amador e o Campeonato de Futebol Quarentão. O primeiro passo da Prefeitura, por meio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer), é receber um retorno das equipes quanto ao interesse em disputar as competições.

Por isso, está no ar desde esta segunda-feira (19), formulários on-line de inscrição para os dois eventos. Os clubes interessados em disputar o campeonato deverão preencher o material, feito através do Google Forms, para que a organização tenha um norte quanto ao número de participantes nos campeonatos. O formulário do Quarentão é acessado pelo link (https://forms.gle/f7BuGxS934e5j47D7) e da Copa Carlos Corrêa pelo (https://forms.gle/Twnoypxd5MjTLU8GA).

O preenchimento é informal e a inscrição oficial nas competições serão abertas a partir de 5 de março. Posteriormente, até o dia 21 de março serão recebidas as fichas de inscrição de atletas, com no mínimo sete jogadores por equipe, sendo tal prazo improrrogável. Assim, no dia 21 de março será possível confirmar a quantidade de clubes inscritos.

Para a Copa Carlos Corrêa, a organização prevê a manutenção do regulamento da edição de 2023. A novidade, que já constava do regulamento da edição passada, é que as sete últimas equipes da Série Bronze, assim como as que não disputaram nenhuma das séries em 2023 (consideradas novatas), deverão disputar uma Seletiva, com início previsto para abril. O objetivo é que a primeira fase da Copa Carlos Corrêa reúna 24 agremiações e tenha seu “start” em maio.

Já o Quarentão, que retorna ao calendário em 2024, terá o seu formato discutido com os dirigentes das equipes interessadas na terça-feira, dia 27 de fevereiro. O encontro será no Salão Vermelho da Estação Educação, a partir das 18h30.