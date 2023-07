Semifinais do Campeonato Amador prometem emoção neste sábado em Artur Nogueira

Quatro equipes se enfrentam no Estádio Fábio Ferrari em busca de vaga na grande final

Neste sábado (15), o Estádio Municipal Fábio Ferrari será palco das semifinais do Campeonato Amador 2023. O torneio, que envolve equipes locais, tem sido marcado por partidas acirradas e o crescimento do futebol amador na região.

O primeiro confronto da tarde está marcado para as 13h45, entre Xv de Novembro FC e Itamaraty FC. Ambas as equipes vêm de campanhas sólidas na competição, apresentando um desempenho consistente ao longo dos jogos. A expectativa é de um embate equilibrado, com os jogadores mostrando toda a habilidade e empenho em busca de uma vaga na grande final.

Logo em seguida, às 15h30, será a vez do duelo entre Carvão F.C e Juventude F.C. Ambas as equipes têm demonstrado um futebol envolvente e tático ao longo do campeonato, o que promete uma partida repleta de emoções.

O prefeito Lucas Sia (PSD), entusiasta do esporte, comenta sobre a importância do Campeonato Amador para Artur Nogueira. “O futebol amador tem um papel fundamental na formação dos atletas e na promoção do esporte na nossa cidade. Essas semifinais são o reflexo do trabalho sério e dedicado das equipes, e estamos felizes em sediar esses jogos no Estádio Municipal Fábio Ferrari”, ressalta o secretário.

Caio Rodrigues, titular da pasta esportiva acredita que os torcedores terão uma tarde emocionante, repleta de jogadas habilidosas e momentos de pura emoção.

“Desejamos boa sorte a todas as equipes que disputarão as semifinais do Campeonato Amador 2023. Que os jogos sejam marcados pelo espírito esportivo e pela paixão pelo futebol. Que vençam os melhores e que, acima de tudo, prevaleça o fair play. Estamos orgulhosos do crescimento do futebol amador em nossa cidade e temos certeza de que teremos grandes partidas pela frente. Boa sorte a todos!”, finaliza.

PROIBIÇÕES

Para preservar o bem-estar animal e garantir a segurança da comunidade, a Lei Municipal nº 010/2022 proíbe o manuseio e a soltura de fogos de artifício com estampido em toda a cidade. Durante as semifinais do Campeonato Amador 2023, é essencial respeitar essa proibição, promovendo um ambiente livre de perturbações sonoras e proporcionando conforto a animais e pessoas sensíveis ao barulho.