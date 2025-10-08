Senac Campinas amplia oferta de cursos na área da saúde com formação inédita em Doula

Além de oferecer suporte físico e emocional à gestante, a doula contribui para partos mais seguros e com menor risco de complicações

Pela primeira vez, o Senac Campinas oferece a formação livre e presencial de Doula, curso inédito na unidade que começa no dia 6 de outubro e segue até o mês de dezembro. Foram disponibilizadas 22 vagas por meio do Programa Senac de Gratuidade, iniciativa que concede bolsas integrais a candidatas com renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos federais, todas já preenchidas, potencializando ao acesso à educação profissional de qualidade na região.

Voltado para mulheres com ensino médio completo e maiores de 18 anos, o curso tem como objetivo capacitar profissionais para acompanhar a mulher durante a gestação, parto e puerpério, atuando junto à equipe multiprofissional de saúde e oferecendo apoio físico, emocional e orientação especializada. Durante a formação, as alunas aprenderão a identificar responsabilidades e limites de atuação como doula, incluindo regulamentações vigentes e a composição da equipe de saúde, além de orientar gestantes e familiares sobre as modificações fisiológicas da gravidez.

O curso também abordará a aplicação de boas práticas no pré-natal, no aleitamento materno e nos cuidados com o recém-nascido, bem como o preparo da gestante para o parto, elaborando o plano de parto em sintonia com a equipe multiprofissional. As participantes serão capacitadas ainda a incentivar o autocuidado no período puerperal e a oferecer suporte contínuo à gestante.

De acordo com o Ministério da Saúde, o trabalho da doula é essencial para o cuidado obstétrico, contribuindo para a humanização do parto e promovendo conforto materno por meio de técnicas não medicamentosas que aliviam dores e favorecem o trabalho de parto. A presença da doula é importante tanto em partos normais quanto em cesáreas, oferecendo acolhimento, segurança e suporte emocional à gestante em todas as etapas. Além disso, a profissional atua para que os limites e desejos da mãe sejam respeitados, garantindo que o ambiente do parto seja tranquilo, familiar e centrado nas necessidades da mulher. Segundo o Sebrae, a atividade de doula apresenta uma variação de demanda de 28% nas buscas online entre 2020 e 2021, o que indica um crescente interesse pelo serviço.

As aulas são práticas e dinâmicas, promovendo troca de experiências e esclarecimento de dúvidas, com acesso ao Laboratório de Enfermagem do Senac, onde poderão realizar simulações do trabalho de doula. Ao final da formação, as aprovadas receberão certificado válido em todo o Brasil, habilitando-os a atuar profissionalmente na área.

Serviço:

Curso de Doula: 6/10/2025 a 12/12/2027 – 13h30 às 17h30

Senac Campinas

Endereço: R. Sacramento, 490 – Centro – Campinas – SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-campinas