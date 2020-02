JH – SERVIÇOS PÚBLICOS

Águas de Holambra investe em equipamentos e capacitações específicas de EHS

a concessionária Águas de Holambra tem como premissa assegurar a integridade física e psicológica do seu quadro funcional

Além dos investimentos em eficiência e tecnologia para a execução dos procedimentos operacionais, a concessionária Águas de Holambra tem como premissa assegurar também a integridade física e psicológica do seu quadro funcional.

Para isso, tem empregado continuamente soluções e metodologias voltadas à área de Segurança do Trabalho, com a finalidade de promover mais saúde e qualidade de vida aos seus colaboradores.

O mais recente investimento consiste na aquisição de equipamentos para a execução de trabalhos em espaços confinados e dispositivos para armazenamento e transporte de produtos químicos.

O primeiro kit de equipamentos contempla um tripé, cinto de segurança, guincho trava quedas para as operações de resgate e detector de gases.

Para o manuseio correto desses itens, a equipe técnica da concessionária realizou uma capacitação em um centro especializado em Piracicaba.

Já a segunda inovação envolve a compra de contêiner específico para armazenamento de produtos químicos. O diferencial deste equipamento se dá pelo fato dele ser anti explosivo, o que possibilita o transporte e a retenção segura deste tipo de composto.

Segundo Daniela Tornisiello, coordenadora de EHS – enviroment, health and safety, a empresa conta com uma área técnica especifica que estuda as condições de trabalho para garantir a execução dos processos com alta performance e segurança adequada.

“Nosso objetivo é implementar soluções e metodologias cada vez mais atualizadas e acreditadas por órgãos fiscalizadores, que garantam a integridade física e psicológica de nosso quadro funcional.

Para isso, contamos com um departamento específico, que analisa todos os riscos em potencial e atua de forma preventiva nos processos”, explica a coordenadora.

De acordo com o técnico de Segurança do Trabalho, Evandro Chaddad, as novas implementações visam o atendimento das normas vigentes do setor, bem como promover a melhoria nos serviços executados.

“Estas recentes adequações têm como proposta garantir o cumprimento da legislação e garantir o atendimento das demandas operacionais em uma perspectiva segura.

Para isso, tivemos o cuidado de pesquisar no mercado equipamentos certificados pelo Inmetro e promover capacitações para oferecer aos colaboradores as melhores condições de trabalho que, consequentemente, vão refletir na qualidade dos serviços dedicados à população”, destaca Chaddad.