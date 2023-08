Servidores municipais apoiam campanha de combate à violência contra a mulher em Artur Nogueira

Dia D: ‘Use a cor lilás’ marcou os funcionários da Prefeitura nesta sexta (04)

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, tem promovido diversas ações de combate à violência contra a mulher durante todo o mês de agosto, como rodas de conversa, entrega de panfletos com blitz nas ruas, distribuição de flyer e cartilha, entre outros. Nesta sexta-feira (04), o Dia D: ‘Use a cor lilás’ marcou os servidores municipais.

Com o objetivo de chamar atenção para a campanha, houve um incentivo para todos usarem uma peça de roupa ou um adereço na cor lilás, que relembrasse o movimento, criado em referência à sanção da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/ 2006), assinada no dia 7 de agosto e que completa 17 anos em 2023.

Além disso, o apoio à causa foi divulgado amplamente nas redes sociais dos servidores, que se mostraram engajados com a campanha de conscientização. O secretário de Assistência Social, Amarildo Boer, agradeceu a todos que participaram da ação e frisa que a programação seguirá acontecendo até o fim do mês.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

-14/08 (Segunda-feira) e 16/08 (Quarta-feira): Roda de Conversa com psicólogas, assistente social do CREAS e membros do Conselho dos Direitos da Mulher.

Local: Réplica da Estação.

Horário: 10h e 15h.

De 14/08 a 16/08: Atendimento “Guardião da Mulher” em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Haverá entrega de panfletos com blitz nas ruas e distribuição de flyer e cartilha “Não é Não! Dê um basta na Violência”. A entrega será feita no comércio e no local de atendimento na Réplica.

25/08 (Sexta-feira): Fórum “Todos contra a Violência”.

APOIO

A programação conta com o apoio e participação de importantes instituições e órgãos do município. Entre eles estão o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), o Conselho Tutelar, o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Artur Nogueira (CMDMA).