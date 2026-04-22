Seu Desejo lança dois novos singles com destaque para parceria com Murilo Huff

Faixas do projeto O Tempo Não Para foram disponibilizadas nas plataformas digitais no dia 17 de abril

A banda Seu Desejo lançou no dia 17 de abril dois novos singles que integram o projeto audiovisual O Tempo Não Para. As músicas Do Chão Não Passa, em parceria com Murilo Huff, e Outro Fulano chegaram às plataformas de streaming à meia-noite, acompanhadas de clipes oficiais disponibilizados no YouTube ao meio-dia e às 18h.

Entre os destaques, Do Chão Não Passa apresenta uma narrativa emocional sobre desilusão amorosa e recomeço. A canção retrata a história de alguém que se dedicou intensamente a um relacionamento, mas acabou enfrentando a solidão dentro da própria relação. A letra reforça o processo de superação e desapego, características marcantes do forró romântico que consolidou o sucesso da banda.

O projeto O Tempo Não Para foi gravado no Parque Ibirapuera, em São Paulo, durante uma apresentação que reuniu mais de 15 mil pessoas. O audiovisual conta com participações especiais de artistas como Murilo Huff, Nattanzinho Lima e Flay, além de prever uma colaboração com Luísa Sonza.

Com um repertório que mescla músicas inéditas e regravações, o trabalho reforça a identidade musical dos vocalistas Yara Tchê e Alessandro. A iniciativa também amplia o alcance da banda no cenário nacional, consolidando sua presença entre os principais nomes do gênero.

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