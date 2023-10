Show de Prêmios e Homenagem Especial à Terceira Idade em Engenheiro Coelho

A Diretoria de Assistência Social e o Fundo Social da Prefeitura de Engenheiro Coelho estão promovendo, neste mês de outubro, diversas atividades em comemoração ao Mês do Idoso. Na tarde da última sexta-feira, dia 6, no Salão Comunitário da Rua Alcides Francisqueti, 436-556, Jardim Eldorado, ocorreu o Show de Prêmios para todos os assistidos do grupo da melhor idade. O evento incluiu um delicioso café da tarde, música e muitos prêmios. O Prefeito Dr. Zeedivalvo esteve presente e conduziu o festival de prêmios até o final. A Primeira Dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Dra. Ana Paula de Sousa, também participou deste momento de alegria e diversão para o grupo da terceira idade.

É importante destacar que o grupo já tem programado para este mês, nos dias 21 e 22, um passeio para o litoral e, no dia 27, um Baile Dançante no Salão Paroquial da Rua José Gazotto Sobrinho, 233, a partir das 19h, em homenagem aos aniversariantes do mês. O Diretor da Pasta, Allan Bandeira, ressaltou que todos os esforços são válidos para proporcionar momentos como esses às pessoas que tanto contribuíram com a sociedade e que agora podem desfrutar desses momentos. Estamos trabalhando para manter e ampliar essas ações.

A Primeira Dama e Presidente do Fundo Social afirmou que cada momento em que pode estar ao lado do grupo é um presente, pois o sorriso e a energia que a nossa terceira idade carrega são incríveis. Vejo em cada olhar a alegria e o entusiasmo de estarem participando dessas atividades e garanto que sempre estarei ao lado deles.

O prefeito Dr. Zeedivaldo divertiu a todos na condução do Show de Prêmios e relatou que esse momento é mágico. Em meio aos compromissos, reservei esse tempo para estar com eles. Me sinto privilegiado, pois, em meio a tantos amigos e amigas, essas pessoas são parte viva da sociedade e merecem o meu respeito. Podem ter certeza de que sempre estarei próximo do grupo.

A galera da terceira idade presenciou uma linda homenagem do Prefeito Dr. Zeedivaldo para sua esposa, Ana Paula.