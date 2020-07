Sicredi União PR/SP lança linha para incentivar sistema de energia solar

Pessoas físicas e jurídicas que quiserem instalar sistema de energia solar têm um incentivo extra. É que a Sicredi União PR/SP está lançando um novo projeto que tem como mote a campanha ‘Energia da União’. A iniciativa visa beneficiar não apenas os interessados em contribuir com a sustentabilidade, mas uma cadeia de parceiros locais, incluindo revendedores e um programa bem-sucedido de educação de crianças e adolescentes.

Um dos principais benéficos deste novo projeto é a taxa de juros diferenciada, a partir de 0,89% ao mês com pagamento em até cinco anos.

Para ter acesso a esse benefício, é preciso comprar as placas de energia de parceiras locais cadastradas com a Sicredi União PR/SP, incentivando o comércio local – a expectativa é que até o final do ano mais de cem revendas estejam cadastradas.

“Esperamos com esse projeto levar para a comunidade mais uma forma de cooperativismo e relação ganha-ganha. Uma iniciativa diferenciada para quem, a princípio, deseja reduzir despesas investindo em um projeto de energia solar e que, acaba contribuindo, automaticamente, com um mundo mais sustentável”, ressaltou Ana Goffredo, economista, assessora da Sicredi União PR/SP e uma das responsáveis pela criação da campanha.

Outro ponto a destacar é que a Sicredi União também incentiva e engaja parceiros no movimento ‘Eu coopero com a economia local’, e a campanha Energia da União vai ao encontro desse movimento.

Para cada novo projeto, o revendedor destinará 3% do valor ao programa A União Faz a Vida, que atende mais de 35 mil crianças e adolescentes, de mais de 300 escolas. O programa promove a cooperação e a cidadania, por meio de uma metodologia em que os alunos são protagonistas da aprendizagem, contando com apoio de educadores, pais e comunidade – saiba mais em www.auniaofazavida.com.br

Além de tudo isso, os parceiros cadastrados terão o nome divulgado no site da cooperativa e em materiais disponíveis nas agências, e ainda ganham o selo de apoiador do programa A União Faz a Vida. Para o superintendente de negócios, David Conchon, a campanha envolve sustentabilidade, preço justo, incentivo ao comércio local e investimento na educação de crianças e adolescentes. “Todos saem ganhando”, destaca.

PROJETO NA ONU

A campanha Energia da União tem várias frentes de trabalho. Uma delas, intitulado como “Energia como moeda” foi apresentada no Leaders Summit, da Organização das Nações Unidas (ONU), evento que reuniu líderes mundiais para discutir ações para um mundo mais sustentável. Na edição de 2020, a cooperativa foi a única representando brasileira a ter eu projeto apresentado, transmitido online de Nova York. Esta frente do projeto se propõe rodar 100% das operações da Sicredi União PR/SP com energia limpa e gerar renda para o associado. Hoje, apenas 11 das 108 agências contam com energia fotovoltaica. Logo mais teremos novidades!