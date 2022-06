Sociedade de Medicina incentiva a doação de sangue no Junho Vermelho

O sangue é fundamental para a medicina moderna, mas o número de doadores ainda é muito baixo no Brasil

A SMCC (Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas) participa da campanha Junho Vermelho, mês de conscientização sobre a doação de sangue, e faz um alerta sobre a importância deste ato. Atualmente, de 2% a 2,5% da população brasileira adulta doa sangue. O ideal, no entanto, é que este índice chegue a 6%, com pelo menos uma doação anual, para garantir que todos os pacientes tenham acesso aos produtos do sangue o tempo todo. Para atingir um maior número de pessoas, a SMCC produziu um vídeo sobre o assunto, com o hematologista Dr. Carmino Antonio de Souza. Confira neste link https://youtu.be/p6qQFj8ud74.

“A doação de sangue é fundamental para a medicina moderna. Hoje você não consegue desenvolver programas de cirurgia, transplantes, tratamentos de câncer e atendimento ao politraumatizado sem ter o suporte da transfusão sanguínea”, explica o médico. “O sangue não é e não será jamais um produto de prateleira. O sangue depende da doação. Nós nunca teremos os produtos do sangue fabricados por uma indústria farmacêutica. E, infelizmente, cronicamente, o Brasil tem poucos doadores para a sua demanda de saúde”, avalia.

Cada doação de sangue beneficia pelo menos quatro pessoas. “Mais do que isso, ela beneficia o próprio doador. Na medida que o doador faz a doação, ele acaba fazendo uma checagem da sua própria saúde. Então se o doar tiver, por exemplo, anemia, que tem sido a causa mais importante de rejeição da doação, ele será encaminhado a um centro que vai cuidar desse problema de saúde, comenta Dr. Carmino.

O médico reforça que a doação de sangue não oferece qualquer risco do doador. “Ela é um procedimento rápido e seguro. O doador faz a sua checagem de saúde, é reidratado, e, a partir daí, volta à sua vida normal. Rapidamente o volume sanguíneo é reposto”, esclarece.

O que é necessário para doar sangue?

– Ter entre 18 e 69 anos; são aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal, para cada doação

– Maiores de 60 anos não podem realizar a doação pela primeira vez

– Pesar, no mínimo, 50 quilos

– Não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e, após o almoço, aguardar 3 horas

– Estar descansado

– Você também não pode fumar até 2 horas antes e 2 horas depois da doação

O que levar no dia da doação de sangue?

Para doação, é obrigatória a apresentação de documento de identificação com fotografia, emitido por órgão oficial, preferencialmente o RG ou CNH, e a informação do endereço completo, inclusive o CEP.

A pessoa não pode doar sangue, se:

– Se estiver com gripe, resfriado ou infecção acompanhado de febre

– For portadora de sífilis (cancro), malária (maleita) ou doença de Chagas

– For alcoolista crônico, ou tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas (Prazos inferiores e consumo de pequenas quantidades devem ser avaliados pelo profissional da triagem)

– Tiver sido exposto a situações de risco para doenças sexualmente transmissíveis

– História atual ou pregressa de uso de drogas injetáveis ilícitas

– Tenha contraído Hepatite após os 11 anos de idade

– Tenha realizado endoscopia há menos de 6 meses

– Estiver grávida, em período de até 3 meses pós-parto ou se estiver amamentando

Qual o intervalo entre as doações de sangue?

Homens: 60 dias (máximo 4 vezes nos últimos 12 meses)

Mulheres: 90 dias (máximo 3 vezes nos últimos 12 meses)

Idade entre 60 e 69 anos: 180 dias (máximo 2 vezes nos últimos 12 meses)

Onde doar na região de Campinas:

Hemocentro UNICAMP

Endereço: Rua Carlos Chagas, 480 – Cidade Universitária ‘Zeferino Vaz’ – Barão Geraldo

Contato: 0800 722 8432

Horário: de segunda a sábado, das 7h30 às 15h

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

Endereço: Av. Prefeito Faria Lima, 200 – Pq. Itália – Campinas

Contato: (19) 3272.5501

Horário: de segunda a sábado, das 7h30 às 15h

Hospital Estadual de Sumaré

Endereço: Av. da Amizade, 2400 – Jd. Bela Vista – Sumaré

Contato: (19) 3883.8909

Horário: de segunda a sábado (Exceto Feriados), das 7h30 às 12h

Hemonúcleo de Piracicaba

Endereço: Av. Independência, 953 – Bairro Alto – Piracicaba

Contato: (19) 3422.2019

Horário: de segunda a sexta, Das 7h30 às 13h