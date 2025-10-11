Solenidade de Posse e Homenagens da ALAC-BR em Campinas

A Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil (ALAC-BR) realizará em 18 de novembro de 2025, às 18h, a Solenidade de Posse Acadêmica e Homenagens Especiais da Regional São Paulo, na tradicional Academia Campinense de Letras, com o tema “EU SOU O BRASIL”.

O evento, que integra o calendário oficial de ações culturais da ALAC-BR, celebra a força da arte, da literatura e da cultura brasileira, reunindo acadêmicos imortais, autoridades, artistas, empresários e representantes da sociedade civil em um momento de exaltação ao talento e à cidadania.

Direção Nacional e Propósito Acadêmico

Sob a presidência do Dr. Helbert Pitorra, a ALAC-BR tem se consolidado como uma das mais atuantes instituições culturais do país, com presença internacional e projetos voltados à valorização da língua portuguesa, ao incentivo à produção artística e à integração de diferentes segmentos culturais.

Dr. Pitorra, que também é escritor, conduz a Academia com uma visão humanista e inovadora, aproximando a arte da sociedade e promovendo o reconhecimento de nomes que transformam seus territórios por meio da educação, da cultura e do exemplo.

Regional São Paulo: Arte e Reconhecimento em Campinas

A Regional São Paulo, sob direção da acadêmica e produtora cultural Andreia Vitor Menon, tem desenvolvido uma intensa agenda de projetos e parcerias que ampliam o alcance da Academia no estado.

Andreia Menon, reconhecida por sua trajetória na produção de eventos e por liderar iniciativas que unem arte, responsabilidade social e empreendedorismo, destaca que esta solenidade marca “um reencontro de Campinas com sua vocação artística e literária, valorizando quem faz cultura de verdade no município e em toda a região metropolitana”.

Parcerias Institucionais e Ações Culturais

O evento conta com o apoio institucional da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, reforçando o compromisso da cidade com o fortalecimento das expressões artísticas e com o incentivo a novas ações culturais conjuntas.

A Academia Campinense de Letras — parceira na realização do evento — abre suas portas para esta celebração, simbolizando a união entre duas importantes instituições que compartilham o mesmo propósito: preservar e difundir a cultura brasileira.

Durante a solenidade, serão realizadas posses de novos acadêmicos imortais, homenagens a personalidades de destaque e apresentações artísticas, tornando a noite uma verdadeira celebração da arte em suas múltiplas linguagens.

Um Marco para Campinas e para o Brasil

A Solenidade da ALAC-BR em Campinas será mais que uma cerimônia: será um marco de valorização da identidade cultural brasileira, reconhecendo trajetórias que inspiram e consolidando a cidade como um dos polos culturais mais importantes do Estado de São Paulo.

“O tema Eu Sou o Brasil reflete exatamente o que queremos reafirmar: a força de um povo que transforma, que cria e que constrói a história através da arte”, afirma Andreia Menon.