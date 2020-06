Solicitação do Auxílio Emergencial por mães com menos de 18 anos já está disponível

Desde o último sábado (30), as mães com menos de 18 anos já podem registrar a solicitação de análise para o benefício do Auxílio Emergencial. A CAIXA disponibilizou a funcionalidade no app CAIXA | Auxílio Emergencial e também no site auxilio.caixa.gov.br. Após realizar a solicitação, os dados serão enviados para análise pela Dataprev. O pedido de análise está disponível para todos os públicos até o dia dois de julho de 2020.

A alteração na Lei 13.982/2020 permitiu a nova possibilidade de acesso ao benefício. Podem fazer o registro da solicitação as mães menores de idade que compõem núcleo familiar com no mínimo dois membros, incluindo a requerente.

As beneficiárias podem acompanhar se o auxílio foi aprovado também pelo aplicativo CAIXA Auxílio Emergencial ou site. Para ter o benefício aprovado, é necessário ainda atender aos demais critérios de elegibilidade estabelecidos pela Lei.

Saque em espécie da segunda parcela:

A CAIXA iniciou no último sábado (30) o pagamento em espécie para beneficiários do Auxílio Emergencial que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril, e fizeram o cadastro por meio do site www.auxilio.caixa.gov ou pelo aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial.

Todos os beneficiários do Bolsa Família beneficiados com o Auxílio Emergencial já receberam a segunda parcela, entre os dias 18 e 29 de maio, de acordo com o número do NIS.

As pessoas cadastradas no app ou no site tiveram o recurso antecipado para uso digital no aplicativo CAIXA Tem. A facilidade continua disponível para os beneficiários utilizarem os recursos digitalmente, sem a necessidade de sair de casa, com comodidade e segurança.

Nas datas indicadas no calendário, eventual saldo existente será transferido automaticamente para a conta em que o beneficiário recebeu a primeira parcela, sendo poupança CAIXA ou conta em outro banco.

Com isso, esses beneficiários poderão procurar as instituições financeiras com quem tem relacionamento, caso queiram sacar. São mais de 50 bancos participantes da operação de pagamento do Auxílio Emergencial.

No sábado (30), 2.213 agências da CAIXA abriram para atendimento exclusivo do Auxílio Emergencial. O atendimento ocorreu de maneira tranquila em todas as unidades, sem registro de filas ou aglomerações.