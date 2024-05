SOS RIO GRANDE DO SUL: ARRECAÇÃO DE PRODUTOS NA ACE

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra é posto de coleta de produtos para o Rio Grande do Sul. Até 15 de maio, a entidade está realizando a campanha de ajuda humanitária SOS Rio Grande do Sul.

Os interessados devem procurar a entidade de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. São aceitos produtos diversos: água; itens de higiene pessoal – sabonetes, shampoo e creme dental, dentre outros; itens de limpeza: rodos, vassouras e panos de chão, água sanitária, desinfetante, detergente, luvas de látex, sabão em pó e sabão comum, dentre outros.

Toda a arrecadação será destinada ao Rio Grande do Sul. A ACE agradece imensamente.