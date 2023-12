Suspensão Temporária da Feira Noturna em Jaguariúna durante as Festas de Final de Ano

Em virtude das celebrações festivas de final de ano, a tradicional Feira Noturna de Jaguariúna estará temporariamente suspensa nos dias 27 de dezembro e 03 de janeiro. A medida visa proporcionar um período de descanso e confraternização aos feirantes e colaboradores, permitindo que todos desfrutem das festividades com seus familiares e amigos.

A suspensão temporária não apenas permite que a comunidade participe plenamente nas festas de fim de ano, mas também oferece uma pausa necessária aos envolvidos na organização da feira, que trabalham arduamente ao longo do ano para proporcionar momentos agradáveis aos moradores de Jaguariúna.

A Feira Noturna retornará com força total no dia 10 de janeiro, das 17h às 22h, no Parque Santa Maria. Este evento, conhecido por sua atmosfera animada e diversificada, oferecerá aos visitantes uma variedade de opções, desde barracas de frutas e verduras frescas até artesanatos únicos. Além disso, as atrações musicais garantirão um ambiente descontraído e alegre para toda a família.

A população de Jaguariúna está convidada a marcar presença e aproveitar a retomada da Feira Noturna, um espaço que une a comunidade em torno de produtos locais, entretenimento e boa comida. Esteja preparado para experienciar uma noite agradável, repleta de sabores, cores e cultura local.