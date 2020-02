TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO TERÃO QUEDA DE PREÇO EM HOLAMBRA A PARTIR DE MARÇO

O valor da tarifa de fornecimento de água e esgoto em Holambra terá reajuste negativo a partir de março deste ano. Ficará mais barata, portanto, aos moradores atendidos pela concessionária Águas de

Holambra.

A queda fixada será de 1,51%. A redução do preço, segundo a concessionária, se dará em função da diminuição de custos de operação com consumo de energia elétrica, o que impactou no cálculo previsto em contrato e homologado pela agência reguladora ARES-PCJ.

“A fórmula tem por objetivo assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do prestador de serviços de saneamento, bem como a modicidade tarifária proporcionada aos usuários”, destacou a empresa.

Holambra é a única cidade da região nessa condição. Em outras o reajuste dos valores, pra mais, ficou entre 2 e 4%. De acordo com o superintendente do Serviço de Água, Esgoto e Drenagem Urbana da cidade, Geraldo Veloso, a queda no valor da tarifa beneficiará diretamente o bolso do contribuinte, permitindo custo

inferior e mais economia de dinheiro.

“O serviço de abastecimento da cidade alcançou melhorias muito expressivas nos último anos a partir da entrega da nova estação de tratamento, da recuperação do tratamento de esgoto e da concessão dos serviços, geridos desde então com mais estrutura.

Agora a melhora é no preço”, disse. Os demais serviços oferecidos pela concessionária, como ligação de água, regularização de cavalete e reparo em calçamentos, sofrerão reajuste de 3,97%, compatível com a inflação do período.